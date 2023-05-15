韓籍男子遊台被控打死女友遭收押 抗告爭自由被駁回
南韓金姓男子和李姓女友來台自由行，上月24日回國前夕，李女卻在飯店昏迷不治，檢警在李女後腦勺發現外傷，懷疑金男涉有重嫌，本月4日二度聲押獲准，金男委任律師不服，認為無直接證據證明金男涉案，已在期限前提出抗告，高雄高分院認為雄院羈押理由無違誤，今中午裁定駁回金男抗告。
32歲金男和31歲李女4月22日從韓國來台自由行，投宿高雄中華三路某飯店，原訂25日回國。上月24日下午1點多，金男發現李女昏迷不醒，請飯店人員協助報案，救護人員到場時，李女脫肛、脫糞，無生命跡象，緊急送往醫院急救後不治。
同月27日法醫解剖複驗，發現李女左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，傷勢疑似遭鈍器所傷，懷疑金男涉有重嫌，依殺人罪聲押，但28日法院認為證據均已保存，以10萬元交保、限制出境8個月。
後來檢警積極還原查扣跡證，密集詢問李女親友等人，發現金男對李女曾有施暴紀錄，再根據親友等人說法，兩人間早存有感情問題，李女也有留下遭金男施暴的照片。
檢警採證發現，李女後腦杓的鈍器傷，與房間內查扣的高梁酒瓶相符，且案發當時房內僅金男與李女，無其他人員進出，懷疑兩人酒後起衝突，不排除金男將高粱酒瓶當「凶器」下手，導致李女後腦受重擊傷重死亡，本月4日二度以殺人罪嫌聲押，獲法院裁准。
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