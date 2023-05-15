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女子不滿分手 創IG帳號po個資傷前男友

聯合報／ 記者王聖藜房荷庭／台北即時報導

一名吳姓女子不滿男友提出分手，分手後在社群平台上申辦帳號，公前男友個資並標注對方不得好死。台北地方檢察署依違反個人資料保護法起訴吳女，台北地方法院一審判處吳女有期徒刑2個月、可易科罰金，緩刑2年，並判賠6000元給前男友。檢方認為量刑過輕上訴，台北地院合議庭二審駁回上訴。

檢方指出，吳女不滿與前男友分手，事後創設新的Instagram帳號，未經同意公開使用前男友照片、姓名及地址等個資，並標註對方不得好死，再使用帳帳號追蹤數名共同友人，具有影射意味。

此外，檢方也指出，吳女假借前男友的電話號碼、地址及電子郵件信箱等個資，屢次諮詢線上泌尿科診所，隨後於社群平台上標註前男友性功能障礙。前男友認為，生活與名譽受到不良影響，再加上多次賠償金額無法達成共識而未和解，吳女拒絕道歉，提起上訴。

判決書指出，吳女未經同意，擅自在Instagram刊登足以辨識前男友身份的個資、標註「覺得噁心又臭」、「什麼時候要還錢」等文句，導致前男友生活私密領域被迫曝光，違反個人資料保護法。

檢方認為一審判決量刑過輕而上訴；二審合議庭認為，原判決用法無違，駁回上訴。

一名女子不滿與男友分手，事後在網路上公開對方個人資料，違反個人資料保護法。示意圖／ingimage
一名女子不滿與男友分手，事後在網路上公開對方個人資料，違反個人資料保護法。示意圖／ingimage

個資 分手

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