竹市前議員人頭詐領助理補助款 貪17.5萬判關4年4月定讞

國民黨籍新竹市前議員顏政德。圖／聯合報系資料照片 新竹市前議員顏政德安排姪子女友當人頭公費助理，詐領17萬5000元補助費用，最高法院依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判刑4年4月徒刑，褫奪公權4年，併科48萬元罰金定讞。

顏政德2014年12月25日至2018年12月24日擔任新竹市議會第9屆議員，並連任第10屆議員，去年再度競選尋求連任卻落選；顏政德任職期間翰擔任公費助理的姪子共謀，安排以在旅館夜班櫃台工作的姪子女友作為人頭，掛名當公費助理。

顏政德在公費助理聘用表、聘書上，記載聘雇姪子女友的期間為2015年9月1日至2016年1月31止，詐領薪資、春節慰勞金等共計17萬5000元。

新竹地方法院一審依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判顏政德4年4月徒刑，褫奪公權4年，併科罰金48萬元，二審維持一審判決，被最高法院撤銷發回更審。

台灣高等法院更一審再度依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判顏政德4年4月徒刑，褫奪公權4年，併科罰金48萬元，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。