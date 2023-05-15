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不堪照護中風母 枕頭摀住她口鼻再趴上去睡…母窒息身亡

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子陳宗銘不堪照顧中風失能的母親，用枕頭悶死對方後，飲酒撞牆試圖自戕，桃園地方法院依殺害直系血親尊親屬判他8年6月徒刑，案件上訴台灣高等法院中。記者王宏舜／攝影
男子陳宗銘不堪照顧中風失能的母親，用枕頭悶死對方後，飲酒撞牆試圖自戕，桃園地方法院依殺害直系血親尊親屬判他8年6月徒刑，案件上訴台灣高等法院中。記者王宏舜／攝影
男子陳宗銘不堪照顧中風失能母親，去年2月19日用枕頭悶死對方後，飲酒撞牆試圖自戕，遭員警制止。桃園地方法院認陳犯殺害直系血親尊親屬罪，審酌案情與一般逆子弒親有別，依法減刑，判他8年6月徒刑。因羈押期限將在5月21日屆滿，台灣高等法院今開延押庭，陳對羈押沒有意見。

44歲的陳宗銘與母親（65歲）相依為命多年，感情融洽，兩人原本彼此照顧生活，但陳母中風跌倒後，因嚴重脊椎側彎、大腦動脈血栓、身體右側偏癱，生活重擔全都落到陳身上。

陳因母親傷後情緒不穩煩心，生活模式又驟變，曾提議「共赴黃泉」，母親未回應，但他仍下手。案發當天凌晨4、5點，陳趁母親熟睡，用枕頭摀住她口鼻，再趴在枕頭上睡覺，早上6點醒來見母親窒息，即開始飲酒撞牆，上午9點才傳訊告訴其他家人。

桃院認為陳犯案起因於親自照顧母親，又在放手交由專業照護、親情維繫間無法取捨，以至於選擇用極端手段解決困境，和一般逆倫弒親不一樣，而陳家人也認同他照顧母親的辛勞，希望從輕量刑。

案件上訴二審，因羈押期限將至，高院今開羈押庭。對於羈押與否，陳表示「沒有意見」，而健康與家庭狀況也「都還行」，他也沒有其他意見要補充，法官諭知候核辦。

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