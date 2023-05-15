屏東鄉公所獸醫、秘書疏於保護吹哨者身分 遭廉政署瀆職送辦

屏東林姓獸醫於高樹鄉公所任職，去年與林姓公所秘書辦理一件蛋雞場異味汙染陳情案，書寫公文及核稿時疏於注意保密陳情人身份個資及檢舉內容，也未以不同函文各別通知場主和檢舉民眾，使被檢舉場主得知吹哨者姓名，涉嫌洩漏國防以外應秘密之資訊，經法務部廉政署移送偵辦，屏東地檢署考量2人過往公職表現良好、已與陳情人達成和解，以緩起訴處分。

檢方指出，屏東縣林姓獸醫於高樹鄉公所任職期間，於去年6月受理民眾陳情1件蛋雞場產生異物及異味汙染環境事件，書寫通知蛋場負責人及檢舉人現勘公文內容時，未以不同函文分別通知雙方，也未遮蔽陳情人的身分及姓名，於稿件內登載陳情人全名後送核，而林姓秘書於核稿時也沒有注意保密義務核准發文，導致被檢舉的蛋場負責人收到通知公文後，即知道該件檢舉人的姓名，2人涉嫌洩漏國防以外應秘密之資訊。