快訊

MLB／張育成已開始接球、打T座 美媒：紅襪需要他

揭共軍對台5戰術 我掌握紅色沙灘參數 摸清攻台可能路線

為猥褻嫌犯提供訴訟策略 士林高雄2法官遭免除職務

屏東鄉公所獸醫、秘書疏於保護吹哨者身分 遭廉政署瀆職送辦

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東林姓獸醫於高樹鄉公所任職，去年與林姓公所秘書辦理一件蛋雞場異味汙染陳情案，書寫公文及核稿時疏於注意保密陳情人身份個資及檢舉內容，也未以不同函文各別通知場主和檢舉民眾，使被檢舉場主得知吹哨者姓名，涉嫌洩漏國防以外應秘密之資訊，經法務部廉政署移送偵辦，屏東地檢署考量2人過往公職表現良好、已與陳情人達成和解，以緩起訴處分。

檢方指出，屏東縣林姓獸醫於高樹鄉公所任職期間，於去年6月受理民眾陳情1件蛋雞場產生異物及異味汙染環境事件，書寫通知蛋場負責人及檢舉人現勘公文內容時，未以不同函文分別通知雙方，也未遮蔽陳情人的身分及姓名，於稿件內登載陳情人全名後送核，而林姓秘書於核稿時也沒有注意保密義務核准發文，導致被檢舉的蛋場負責人收到通知公文後，即知道該件檢舉人的姓名，2人涉嫌洩漏國防以外應秘密之資訊。

檢方表示，2人於偵查過程坦承犯行，深表悔悟，從事公職表現良好，也與陳情人達成和解，以緩起訴處分。

屏東縣高樹鄉公所獸醫和秘書疏於保護吹哨者身份，遭廉政署以瀆職送辦，屏東地檢書緩起訴處份。記者張已亷／攝影
屏東縣高樹鄉公所獸醫和秘書疏於保護吹哨者身份，遭廉政署以瀆職送辦，屏東地檢書緩起訴處份。記者張已亷／攝影

屏東縣 獸醫

延伸閱讀

無黨卻印「民進黨唯一提名」布條 屏東鄉長候選人遭起訴

行人在人行道遭撞 屏東男子酒駕累犯遭警壓制上銬移送偵辦

屏東3D鐵人體驗嘉年華 超輕航機同乘明天中午開放預約

品嘗屏東在地好物 「農夫小學市集X好屏友」今明登場

相關新聞

為猥褻嫌犯提供訴訟策略 士林高雄2法官遭免除職務

台東地方法院前主任調查保護官洪幸，因個人職務恩怨，將一些少年個資洩漏給涉猥褻的私人兒少安置機構林姓前主任，士林地院法官姜...

兒子為買便當持啞鈴毆父致死起訴 北檢第2件國民法官案

家住新北市新店區的鍾姓男子今年1月小年夜前，與78歲的同住父親發生衝突後，持啞鈴打死父親，鍾落網後羈押，依家暴殺人罪移送...

不堪照護中風母 枕頭摀住她口鼻再趴上去睡 母窒息

男子陳宗銘不堪照顧中風失能母親，去年2月19日用枕頭悶死對方後，飲酒撞牆試圖自戕，遭員警制止。桃園地方法院認陳犯殺害直系...

屏東鄉公所獸醫、秘書疏於保護吹哨者身分 遭廉政署瀆職送辦

屏東林姓獸醫於高樹鄉公所任職，去年與林姓公所秘書辦理一件蛋雞場異味汙染陳情案，書寫公文及核稿時疏於注意保密陳情人身份個資...

醋男不滿女友移情別戀要求分手 持彈簧刀刺死情敵判14年賠528萬

屏東黃姓男子去年4月因不滿鄭姓女友提出分手，又與李姓男子交往頻繁，氣憤之下夥同友人蘇男，約2人到大鵬灣一處停車場談判，他...

熟女急抓丈夫出軌小三 前徵信社男假抓猴真騙錢判刑

桃園市熟齡林姓女子懷疑丈夫外遇養「小三」，欲找徵信社李姓男子「狗仔」跟監，李男卻隱瞞徵信社離職事實，以私下幫忙抓林夫出軌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦