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為猥褻嫌犯提供訴訟策略 士林高雄2法官遭免除職務

為猥褻嫌犯提供訴訟策略 士林高雄2法官遭免除職務

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

士林地方法院法官姜麗香曾在台東地院任職，熟稔台東司法界。圖／聯合報系資料照
士林地方法院法官姜麗香曾在台東地院任職，熟稔台東司法界。圖／聯合報系資料照
台東地方法院前主任調查保護官洪幸，因個人職務恩怨，將一些少年個資洩漏給涉猥褻的私人兒少安置機構林姓前主任，士林地院法官姜麗香出具對林有利的法官意見書，而高雄地院法官侯弘偉因姜女告知而聞悉林涉案，頻繁與林接觸，遭檢察官以涉嫌洩密簽分他案偵辦。監察院認為3人有違失而彈劾，懲戒法院職務法庭今判姜女、侯免職。

姜麗香、侯弘偉免除法官職務，轉任士林、高雄地院司法事務官，且懲戒法院裁定兩人停止職務。

38歲的林出過書、上過節目；55歲的洪幸負責少年輔導保護，業務必須保密。檢方調查，林涉性侵安置機構內一名少年，被害人是台東地院朱姓女少保官保護個案，朱女得知後舉報；檢方查扣林的手機，發現洪幸傳給林的LINE訊息，內容包括相關訪視、觀護工作輔導紀錄及公文，指揮廉政署南部地區調查組追查。

檢方意外發現，洪幸另從前年8月至11月間，同樣以LINE把朱女個資傳給林，林疑為了報復，曾冒充司法志工致電受朱女保護、調查少年，打聽朱女是否確實依申報出差訪視，另在朱女住處外安裝監視器，比對她的差勤紀錄。2021年2月22日，檢、廉會同台東地院政風室人員搜索洪幸辦公室，查扣相關證物，帶回洪女和朱女等人。洪女原本否認，但檢方出示LINE內容，啞口無言。

林因向媒體爆料女檢察官林靖蓉藉問案打探他和東院一名法官性向，卻再牽扯出他和洪女與另外3名法官討教司法策略。

監院認為，姜麗香未保持客觀中立態度，違背性侵害犯罪防治法等相關法令，出具法官意見書不贊成本案通報，也將法官意見書透露給與本案無關的侯弘偉，違反法官倫理規範，損害人民對司法形象的信賴。侯弘偉法官於2020年8月25日因姜麗香法官告知，得知林為性侵害犯罪嫌疑人，之後卻與有案在身的林頻繁接觸，甚至提供法律諮詢意見，遭檢察官偵辦。

監察院 猥褻

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