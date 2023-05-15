兒子為買便當持啞鈴毆父致死起訴 北檢第2件國民法官案

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聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

家住新北市新店區的鍾姓男子今年1月小年夜前，與78歲的同住父親發生衝突後，持啞鈴打死父親，鍾落網後羈押，依家暴殺人罪移送法辦；台北地檢署偵辦，今天將鍾依殺人罪嫌起訴。

鍾姓男子所犯罪為故意致人於死、本刑10年以上之重罪，符合國民法官法審理的法定要件，移審後將進入國民法官審理程序。這是繼男子李佳修酒駕撞死人後，第2件由北檢起訴的國民法官程序案件。

據了解，檢察官起訴鍾後，考量他疑罹患身心疾病、有幻聽等宿疾，可能建請法院將鍾監護安置在醫院等相關處所。

刑法第19條規定，因精神障礙或其他心智缺陷，導致不能辨識行為違法或欠缺辨識能力犯罪，不罰；如因精神障礙或其他心智缺陷導致顯著降低辨識違法能力，則得減輕其刑，鍾未來刑度如何，由職業法官、國民法官討論適用。

鍾姓男子與父親同住新北市新店區安康路，是家庭成員，2023年1月18日下午14時34分，因購買便當問題與父親發生爭執，下午17時22分至19時45分被控持啞鈴敲擊父親的頭部，鍾父被攻擊，造成頭部開放性外傷，當場休克死亡。

鍾姓男子母親當天晚間返回住處，發現鍾父已死，迅速報警處理，警方循線查獲鍾姓男子的下落並逮捕，鍾姓男子坦承拿啞鈴重擊老父的後腦，檢警偵辦後，聲請羈押鍾獲准迄今，檢方今天偵結，依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴鍾。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

國民法官 殺人

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