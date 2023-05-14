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醋男不滿女友移情別戀要求分手 持彈簧刀刺死情敵判14年賠528萬

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東黃姓男子去年4月因不滿鄭姓女友提出分手，又與李姓男子交往頻繁，氣憤之下夥同友人蘇男，約2人到大鵬灣一處停車場談判，他妒火中燒出手毆打李男，再持彈簧刀朝他身體猛刺，導致李男重傷身亡，一審依殺人罪判14年，二審維持原判，死者父母再提損害賠償之訴，屏東地方法院判黃男應給付528萬2875元，可上訴。

黃男與鄭女遠距離戀愛長跑多年，他不時從台中住處南下找女友約會，因察覺2人感情生變，又聽女友坦承對李男有好感，他醋勁大發約情敵李男到大鵬灣跨海大橋下停車場談判。

判決書指出，李男於去年4月12日凌晨1點21分左右到停車場，雙方碰頭就遭到黃男和蘇男拳打腳踢，車子也被砸毀，他的肩膀、背部被黃男手持的彈簧刀刺傷，主動脈及肺臟大量出血，同日送醫搶救不治。

屏東地院一審認為黃男手段凶狠，審酌黃男是累犯，有竊盜、毒品前科，依殺人罪判14年徒刑，毀損李男小客車等物品，處4月徒刑，高分院二審認一審認事用法無誤，駁回黃男上訴，維持一審刑度。

死者父母對黃男、蘇男再提侵權行為損害賠償之訴，法官認為，蘇男以拳腳毆打造成的傷勢無致命、加速對方死亡，與李男死亡無相當性及必然性關係，另黃男殺害行為需賠償死者家屬殯葬、撫養等費用，應給付李父237萬6400元、李母290萬6475元，可上訴。

屏東縣東港鎮大鵬灣跨海大橋停車場去年4月發生殺人案，黃男不滿女友移情別戀要求分手，砸毀情敵車輛、持彈簧刀將其刺死遭判14年，需賠528萬。圖／讀者提供
屏東縣東港鎮大鵬灣跨海大橋停車場去年4月發生殺人案，黃男不滿女友移情別戀要求分手，砸毀情敵車輛、持彈簧刀將其刺死遭判14年，需賠528萬。圖／讀者提供

屏東 女友 停車場

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