熟女急抓丈夫出軌小三 前徵信社男假抓猴真騙錢判刑

桃園市熟齡林姓女子懷疑丈夫外遇養「小三」，欲找徵信社李姓男子「狗仔」跟監，李男卻隱瞞徵信社離職事實，以私下幫忙抓林夫出軌，林女支付7萬元後，李男仍索求購買監控及追蹤器19萬元，林女匯款後，李男卻一再搪塞未提供「抓猴」錄音或照片、影像，林女憤而提告，李男竟辯稱監控違法和自保，桃園地院判決，李男依詐欺罪處有期徒刑5月，犯罪所得19萬元沒收，全案可上訴。

法院調查，李姓男子原在桃園一家徵信社任職，認識林姓女子後，林女2019年底懷疑丈夫外遇養「小三」，向李男求助幫忙抓丈夫外遇事證，李隱瞞當時已離開徵信社，卻說可私下幫林女抓丈夫外遇，林女先支付7萬元，要求李男跟監拍照。

李男隔年以7萬元只掌握行蹤，要求拍攝親密照片和影像，還要再購買監控設備、追蹤器安裝林女丈夫辦公室或住家、座車等處，林女急於抓丈夫外遇小三事證，不疑有他匯款19萬元，林女後來追問有無監錄丈夫的錄音、照片或影像，李男推託搪塞，林女懷疑被騙憤而提告。

法院審理認為，林女匯款要求李男提供監控設備有無錄到丈夫婚外情證據，李男卻一直要林女相信，並以林夫進口轎車難安裝追蹤器，辯稱辦公室及住家安裝監控設備無用，還以涉妨礙秘密罪不法等話術推諉，足認李男自始未購買監控設備，不法意圖明確，日前判決李男依詐欺罪處有期徒刑5月，犯罪所得19萬元沒收，全案可上訴。