快訊

獨／郭台銘夜會柯文哲後 今「拜會行程滿滿」上午見了韓國瑜

獨／恭喜！32歲舒子晨升格人妻 交往2個月閃婚圈外人

熟女急抓丈夫出軌小三 前徵信社男假抓猴真騙錢判刑

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市熟齡林姓女子懷疑丈夫外遇養「小三」，欲找徵信社李姓男子「狗仔」跟監，李男卻隱瞞徵信社離職事實，以私下幫忙抓林夫出軌，林女支付7萬元後，李男仍索求購買監控及追蹤器19萬元，林女匯款後，李男卻一再搪塞未提供「抓猴」錄音或照片、影像，林女憤而提告，李男竟辯稱監控違法和自保，桃園地院判決，李男依詐欺罪處有期徒刑5月，犯罪所得19萬元沒收，全案可上訴。

法院調查，李姓男子原在桃園一家徵信社任職，認識林姓女子後，林女2019年底懷疑丈夫外遇養「小三」，向李男求助幫忙抓丈夫外遇事證，李隱瞞當時已離開徵信社，卻說可私下幫林女抓丈夫外遇，林女先支付7萬元，要求李男跟監拍照。

李男隔年以7萬元只掌握行蹤，要求拍攝親密照片和影像，還要再購買監控設備、追蹤器安裝林女丈夫辦公室或住家、座車等處，林女急於抓丈夫外遇小三事證，不疑有他匯款19萬元，林女後來追問有無監錄丈夫的錄音、照片或影像，李男推託搪塞，林女懷疑被騙憤而提告。

法院審理認為，林女匯款要求李男提供監控設備有無錄到丈夫婚外情證據，李男卻一直要林女相信，並以林夫進口轎車難安裝追蹤器，辯稱辦公室及住家安裝監控設備無用，還以涉妨礙秘密罪不法等話術推諉，足認李男自始未購買監控設備，不法意圖明確，日前判決李男依詐欺罪處有期徒刑5月，犯罪所得19萬元沒收，全案可上訴。

桃園女子急抓丈夫外遇，遭離職徵信社男子詐騙19萬元，也沒抓到丈夫外遇，（示意圖與本文無關）。圖／聯合報系資料照片
桃園女子急抓丈夫外遇，遭離職徵信社男子詐騙19萬元，也沒抓到丈夫外遇，（示意圖與本文無關）。圖／聯合報系資料照片

丈夫 外遇 桃園 詐欺 婚外情

延伸閱讀

影／高雄街頭上演「正宮打小三」 外遇夫手足無措

人妻外遇騙夫「生活費不夠」偷存再婚基金 被抓包一切都沒了

醫師夫不顧家庭還外遇 人妻抗議反遭嗆「當上院長夫人還抱怨什麼」

無照保母凌虐女嬰腦傷雙眼失明 她事後崩潰發現...丈夫偷吃嘿咻小三

相關新聞

陷私密照風波 時力吳佩芸回應網媒社長遭起訴 ：盼毋枉毋縱

時代力量台中市議員吳佩芸去年驚傳私密照風波，並提告散布網站「新華報導 1987」鄭姓負責人及楊姓前男友，鄭依違反個資法遭...

熟女急抓丈夫出軌小三 前徵信社男假抓猴真騙錢判刑

桃園市熟齡林姓女子懷疑丈夫外遇養「小三」，欲找徵信社李姓男子「狗仔」跟監，李男卻隱瞞徵信社離職事實，以私下幫忙抓林夫出軌...

終結行人地獄！ 高市5月1至11日取締妨害行人案5922件

「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」快閃活動，今天在多個縣市舉行，高雄市快閃路口選在前年發生酒駕造成一死三傷的河東路...

無黨卻印「民進黨唯一提名」布條 屏東鄉長候選人遭起訴

屏東縣去年地方鄉鎮長選舉時，民進黨籍潘姓候選人以無黨登記參選新埤鄉第19屆鄉長選舉，選前聯繫業者印製競選布條，卻將印有「...

公有空地私鋪水泥出租 桃園男意想天開竊占圖利遭訴

桃園市44歲張姓男子去年11月間，看見農水署石門管理處在南桃園一處國有土地閒置空地未用，他竟私自鋪設水泥地，放置盆栽和設...

行人在人行道遭撞 屏東男子酒駕累犯遭警壓制上銬移送偵辦

再發生行人遭擦撞意外，屏東1名37歲酒駕累犯柯姓男子於13日下午3點，飲酒後騎乘機車行經屏東市太平洋百貨附近，竟騎上人行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦