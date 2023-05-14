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私密照風波「前男友不起訴」 時力吳佩芸：不起訴不代表沒犯罪

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

時代力量台中市議員吳佩芸去年驚傳私密照風波，並提告散布網站「新華報導 1987」鄭姓負責人及楊姓前男友，鄭依違反個資法遭起訴、楊則未起訴。吳佩芸表示，盼法官毋枉毋縱，依法嚴懲；另針對不起訴部分，吳說，不起訴不代表犯罪行為並不存在，未來若掌握新事證，會再陳報檢方偵辦。

去年九合一大選，吳佩芸在投票日前8天驚傳私密照風波，吳向警方表示，在「新華報導1987」網站上，發現有人未經其同意，冒用她名義發文，並附上她先前私下拍攝的個人私密照，故提告該網站鄭姓負責人、楊姓前男友，意圖使人不當選、違反個資法。

日前檢方認定，鄭姓負責人因有20年工作經驗，收到來源不明私密影片，卻毫無查證就刊登，依違反個資法起訴；楊男則因嫌疑不足，不起訴。

吳佩芸先感謝檢察官辦案時的用心，並希望法官能秉持毋枉毋縱態度，依法嚴懲這樣的犯罪行為；吳並強調，不起訴，不代表犯罪行為不存在，未來有再掌握新事證，會再陳報檢方偵辦。

吳佩芸指出，本案涉及使用外國IP跳板、遠端加密郵件的方式，冒用她身分散步影片，是相當縝密、躲避偵查計畫的犯罪過程，她也明白，檢方受限偵查手段的極限與困難，無法進一步查出幕後黑手，必定充滿挫折感。

吳佩芸說，她任職議員以來，持續接到類似受害情節、或更嚴重的私密訊息遭外洩散步的受害者陳情，也將陪同她們，從司法上爭取權益保障，並追究責任，也請各界多給受害者鼓勵與支持。

台中市議員吳佩芸。記者劉柏均／攝影
台中市議員吳佩芸。記者劉柏均／攝影

吳佩芸 個資 提告 時代力量

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