無黨卻印「民進黨唯一提名」布條 屏東鄉長候選人遭起訴
屏東縣去年地方鄉鎮長選舉時，民進黨籍潘姓候選人以無黨登記參選新埤鄉第19屆鄉長選舉，選前聯繫業者印製競選布條，卻將印有「全力支持，民主進步黨唯一提名」文字的布條懸掛於鄉內各村路邊，遭同樣參選的民進黨員林姓候選人檢舉，經檢方查證後依違反選舉罷免法，將潘男及協助刊載的弟妹等共3人起訴。
檢方指出，潘男為民進黨員，去年以無黨籍身份登記參選新埤鄉第19屆鄉長選舉，於同年11月12日前以LINE聯絡林姓印刷廠業者，委託他製作競選布條，受託的林姓業者將印有「全力搶救，民主進步黨唯一提名」文字的設計初稿回傳給潘確認，但潘男明知自身並未經民進黨提名，仍保留「民主進步黨唯一提名」字句，並將「全力搶救」改為「全力支持」後，向業者訂購50條。
檢方表示，待潘收到布條後，於同年11月18日起，由潘的親弟妹開車將布條懸掛於鄉內各村路邊，傳播潘男是民進黨提名的鄉長候選 人，導致鄉內有投票權的民眾誤解，此舉也損害同為民進黨籍的林姓參選人權益，依違反選舉罷免法，將潘男及協助刊載的弟妹等共3人起訴。
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