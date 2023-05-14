未禮讓行人先行挨罰2000元 汽車駕駛提告抗罰敗訴

盧姓男子去年12月間開車行經北市內湖區某路口，綠燈右轉時未禮讓行人穿越道上的行人先行，挨罰新台幣2000元。盧男不服提起行政訴訟。士林地方法院判決駁回，可上訴。

道路交通管理處罰條例有汽車不禮讓行人處罰條文，原本僅處1200元以上3600元以下罰鍰。美國有線電視新聞網（CNN）去年報導台灣交通險象環生，澳洲媒體還用「行人地獄」形容台灣的交通，引發外界關注。道交條例今年4月間修法加重汽車（包含機車）駕駛人不禮讓行人罰則，最重可罰6000元。

判決指出，盧男於民國111年12月23日下午1時許開車行經內湖區舊宗路1段與新湖二路口，因「轉彎時除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行」，被員警攔停舉發。台北市交通事件裁決所裁罰盧男2000元。

盧男不服提起行政訴訟，主張當時行人於馬路旁等待，他於綠燈亮約5秒無法看出行人有要通過斑馬線的意圖，才開車右轉，這名行人在他正右方時才邁出步伐，且員警所在位置應無法判斷汽車與行人的距離是否低於3公尺，希望法官撤銷罰單。

台北市交通事件裁決所表示，根據員警密錄器畫面，行人在綠燈後便開始向前走，盧男的汽車也於綠燈亮起時立刻開啟右側方向燈逕自右轉，期間並未停等察看路況或讓行人先行，況且汽車右轉時車右前懸及右側車身與行人距離不足3公尺，裁罰有理。

士林地方法院審理後，認為盧男剛開始轉彎時，行人已經進入行人穿越道的第1個枕木紋處，雙方相距僅1至2個枕木紋距離，遠低於3公尺的基準，盧男雖然不是故意違規，但過失仍可歸責，判決盧男敗訴，全案可上訴。