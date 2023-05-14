公有空地私鋪水泥出租 桃園男意想天開竊占圖利遭訴

桃園市44歲張姓男子去年11月間，看見農水署石門管理處在南桃園一處國有土地閒置空地未用，他竟私自鋪設水泥地，放置盆栽和設置「私人土地、月租車位、外車勿入」告示，意圖出租牟利，石管處舉發，桃園地檢署今天表示，張男意圖竊佔國有地佐證事實俱在，將他依竊佔罪嫌提起公訴。

桃檢調查，張姓男子看見農水署石門管理處位於南桃園一處國有地，他自認為土地共同持有人，將該土地鋪設水泥，再堆放盆栽及設置示「私人土地、月租車位、外車勿入」告示，意圖出租獲利，石管處據報提供圖片、資料佐證舉發。