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行人在人行道遭撞 屏東男子酒駕累犯遭警壓制上銬移送偵辦

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

再發生行人遭擦撞意外，屏東1名37歲酒駕累犯柯姓男子於13日下午3點，飲酒後騎乘機車行經屏東市太平洋百貨附近，竟騎上人行道與1名27歲余姓男子發生碰撞，幸無人受傷，雙方發生爭執，柯男還理直氣壯下車跟對方理論，警方獲報到場對柯男進行酒測，他酒測值達0.91，現場壓制上銬後，依公共危險罪移送。

37歲柯姓男子於昨日下午3點左右，大量飲酒後騎車行經屏東市公園路，因酒醉竟違法騎上人行道，不慎與走在人行道上的余男發生碰撞，所幸行人沒有受傷，而柯男竟趁酒意與對方在屏東市演武場前廣場發生爭執，遭路人側錄報警。

警方獲報到場，對渾身酒氣胡言亂語的柯姓男子進行酒測，他酒測值高達0.91，情緒激動不願配合逮捕，還回嘴警方「剛好就好」，經4名警員合力壓制將男子上銬，經查發現柯男是酒駕累犯，昨日是他第3次酒後上路，依涉嫌公共危險罪移送屏東地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東市有行人遭撞，37歲柯姓男子酒駕累犯遭警壓制上銬移送法辦。圖／屏東警分局提供
屏東市有行人遭撞，37歲柯姓男子酒駕累犯遭警壓制上銬移送法辦。圖／屏東警分局提供
屏東市有行人遭撞，37歲柯姓男子酒駕累犯遭警壓制上銬移送法辦。圖／屏東警分局提供
屏東市有行人遭撞，37歲柯姓男子酒駕累犯遭警壓制上銬移送法辦。圖／屏東警分局提供
屏東市有行人遭撞，37歲柯姓男子酒駕累犯遭警壓制上銬移送法辦。圖／屏東警分局提供
屏東市有行人遭撞，37歲柯姓男子酒駕累犯遭警壓制上銬移送法辦。圖／屏東警分局提供

人行道 屏東 酒測

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