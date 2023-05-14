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行人在人行道遭撞 屏東男子酒駕累犯遭警壓制上銬移送偵辦
再發生行人遭擦撞意外，屏東1名37歲酒駕累犯柯姓男子於13日下午3點，飲酒後騎乘機車行經屏東市太平洋百貨附近，竟騎上人行道與1名27歲余姓男子發生碰撞，幸無人受傷，雙方發生爭執，柯男還理直氣壯下車跟對方理論，警方獲報到場對柯男進行酒測，他酒測值達0.91，現場壓制上銬後，依公共危險罪移送。
37歲柯姓男子於昨日下午3點左右，大量飲酒後騎車行經屏東市公園路，因酒醉竟違法騎上人行道，不慎與走在人行道上的余男發生碰撞，所幸行人沒有受傷，而柯男竟趁酒意與對方在屏東市演武場前廣場發生爭執，遭路人側錄報警。
警方獲報到場，對渾身酒氣胡言亂語的柯姓男子進行酒測，他酒測值高達0.91，情緒激動不願配合逮捕，還回嘴警方「剛好就好」，經4名警員合力壓制將男子上銬，經查發現柯男是酒駕累犯，昨日是他第3次酒後上路，依涉嫌公共危險罪移送屏東地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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