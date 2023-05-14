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嫌台中榮總護理師處理太慢 大叔拿裝尿尿壺砸人關2月
台中市梁姓男子去年因糖尿病，前往台榮總治療，期間因不滿手痛，黃姓護理師卻未立即處理，梁氣得拿裝了尿液穢物的尿壺，砸向護理師，幸好沒有砸中，台中地院依違反醫療法，判梁2月徒刑，得易科6萬元。
判決指出，梁姓男子（55歲）在去年9月間，因糖尿病住進台中榮總，10月2日上午9時許，在第一醫療大樓65病房的床位治療，梁期間因手部疼痛，不滿黃姓護理師沒有立即處理，氣得先拿水壺丟擲護理師，沒有丟中後，梁更生氣，拿裝有2/3尿液的尿壺丟擲，仍未丟中。
黃姓護理師通報第六警分局，警方依違反醫療法，將梁男送辦，梁男在檢方訊問時，承認犯行，檢方聲請簡易判決處刑。
台中地院認定，此案經檢察官與梁男在審判外達成協商合意，且梁男已認罪，檢察官聲請改依協商程序而為判決，法院因此不經言詞辯論，在協商合意範圍內為協商判決，依違反醫療法，判刑2月，得易科6萬元。
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