醉漢台中轉運站罵警「民進黨走狗」法官認違法給緩刑
台中市羅姓男子在去年喝醉後前往台中轉運站，期間有騷擾乘客狀況，站方報警，羅辱罵警方「民進黨的走狗」等語，遭警方依公然侮辱、妨害公務等罪送辦，台中地院依侮辱公務員罪，判拘役20天，緩刑2年。
判決指出，羅姓男子在去年9月4日凌晨1時許，在台中轉運站欲搭乘統聯客運，期間因喝醉有騷擾其他乘客的狀況，第三警分局兩名警員前往現場處理，未料羅男不顧警方制止，辱罵警員「民進黨的走狗」、「你被○啦」、「○你娘」等語，警方依妨害公務、公然侮辱罪送辦。
台中地院認定，羅男不以理性態度控制情緒，在員警依法執行職務時，以粗鄙言詞辱罵員警，損及公務員執行職務尊嚴、國家公權力行使，行為不足取，但審酌羅男犯後坦承犯行，且與警員達成調解、賠償金錢補償。
台中地院指出，因此案羅男已與警員和解，警員撤告公然侮辱，加上警員同意給予緩刑宣告，且羅男也沒有前科，有悔意，依妨害公務罪，判拘役20天，得易科2萬元，緩刑2年，可上訴。
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