戴維斯違家暴令10萬元交保 律師：不影響球場表現
台灣籃壇首名歸化球員「新台灣人」戴維斯因觸犯家暴令被逮捕。桃園地檢署今天命戴維斯以10萬元交保，檢察官也依家暴法核發命令；戴維斯律師說，不會影響戴維斯球場上的表現。
桃園市政府警察局中壢分局今天表示，戴維斯（Quincy Davis）昨天晚間7時許，與前妻在青埔派出所外發生衝突，由於前妻持有家暴保護令，戴維斯被警方以現行犯逮捕，全案移送台灣桃園地方檢察署偵辦，因涉及家暴案，且家庭成員尚有未成年子女，細節不便透露。
桃檢下午表示，經過檢察官偵訊，諭知戴維斯以新台幣10萬元交保；檢察官也依家庭暴力防治法第31條規定，核發檢察官命令，命戴維斯禁止實施家庭暴力及對被害人之不當行為等，並當庭諭知保護令內容命戴維斯遵守。
戴維斯離開桃檢時並未受訪，對於媒體提問僅回答「No」；他的委任律師向媒體表示，這起家庭事件，不會影響戴維斯在工作或球場上的表現，後面也會盡全力妥善處理，讓事件和平落幕。
現年40歲的戴維斯目前效力於台灣職業籃球聯盟P.LEAGUE+（PLG）新北國王隊，2013年成為台灣籃球史上首名歸化球員，也放棄美國籍並在台生子。
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