快訊

北市信義區天坑至少影響5戶民宅 住戶一度受困1老婦預防性送醫

小甜甜道歉了！ 承認當下完全失去理智「為回擊而說謊」

PLG／林書豪18分、6助攻 鋼鐵人明與夢想家對決搶門票

戴維斯違家暴令10萬元交保 律師：不影響球場表現

中央社／ 桃園13日電

台灣籃壇首位歸化球星戴維斯（中），因與前妻在中壢分局青埔派出所前爭吵拉扯，遭指控違反家暴保護令，被警方依現行犯逮捕，經桃園地檢署複訊獲10萬元交保。圖／國王隊提供
台灣籃壇首位歸化球星戴維斯（中），因與前妻在中壢分局青埔派出所前爭吵拉扯，遭指控違反家暴保護令，被警方依現行犯逮捕，經桃園地檢署複訊獲10萬元交保。圖／國王隊提供
台灣籃壇首名歸化球員「新台灣人」戴維斯因觸犯家暴令被逮捕。桃園地檢署今天命戴維斯以10萬元交保，檢察官也依家暴法核發命令；戴維斯律師說，不會影響戴維斯球場上的表現。

桃園市政府警察局中壢分局今天表示，戴維斯（Quincy Davis）昨天晚間7時許，與前妻在青埔派出所外發生衝突，由於前妻持有家暴保護令，戴維斯被警方以現行犯逮捕，全案移送台灣桃園地方檢察署偵辦，因涉及家暴案，且家庭成員尚有未成年子女，細節不便透露。

桃檢下午表示，經過檢察官偵訊，諭知戴維斯以新台幣10萬元交保；檢察官也依家庭暴力防治法第31條規定，核發檢察官命令，命戴維斯禁止實施家庭暴力及對被害人之不當行為等，並當庭諭知保護令內容命戴維斯遵守。

戴維斯離開桃檢時並未受訪，對於媒體提問僅回答「No」；他的委任律師向媒體表示，這起家庭事件，不會影響戴維斯在工作或球場上的表現，後面也會盡全力妥善處理，讓事件和平落幕。

現年40歲的戴維斯目前效力於台灣職業籃球聯盟P.LEAGUE+（PLG）新北國王隊，2013年成為台灣籃球史上首名歸化球員，也放棄美國籍並在台生子。

家暴 檢察官 桃園

延伸閱讀

籃壇首位歸化球星戴維斯涉違家暴保護令 10萬交保

NBA／「我想是時候了」！ AD喊攜手詹姆斯再奪1冠

PLG／戴維斯與前妻爆衝突遭逮 聯盟釐清始末中、盼給空間

PLG／與前妻派出所前大打出手 國王戴維斯依現行犯逮捕

相關新聞

PLG／與前妻派出所前大打出手 國王戴維斯依現行犯逮捕

效力於職業籃球PLG聯盟新北國王的歸化球星戴維斯，前年與女友結婚，2人雖育有1女，但婚後傳聞性情大變，最後離婚。昨晚...

籃壇首位歸化球星戴維斯涉違家暴保護令 10萬交保

台灣籃壇首位歸化球星戴維斯，昨天晚上因與前妻在中壢分局青埔派出所前爭吵拉扯，遭指控違反家暴保護令，被警方依現行犯逮捕，經...

桃園男不滿被搜身飆髒話 警嗆談什麼人權啦結果糗了

新北一名郭姓男子前年10月因與地方治安人口交談，被警方懷疑是從事毒品交易攔下，還被要求脫衣檢查，但他不從，高喊人權，員警...

影／改裝車深夜噪音擾鄰 澎縣祭出聲音照相科技執法

澎湖縣正值花火節觀光旺季，夜間不時傳出改裝車輛呼嘯而過聲響，嚴重妨害安寧，縣長陳光復指示改善，還人民安靜，副市長林皆興召...

高公局老約聘員盜賣近百萬鋼材 吞款項買佛像吃上重罪

曾姓男子於高速公路局中區養護分局擔任約聘養護工逾20年，熟知庫房管理業務，竟動起貪念盜賣用來維修的鋼材、廢料，前後分3批...

網路互嗆約談判 半夜街頭開車追撞釀1死1傷 駕駛判刑7年

新北市前年5月凌晨發生街頭飛車追逐，張姓和李姓男子等人分乘兩輛汽車追逐4輛機車，追撞廖男及江男共騎的機車，二人當場遭撞飛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦