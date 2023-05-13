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太保市代會主席當眾辱罵市長 判處拘役10日

中央社／ 嘉義市13日電

嘉義縣太保市市民代表會主席葉俊男被控去年10月間以「五字經」辱罵當時擔任太保市長的黃榮利，黃榮利報警提告，檢方依公然侮辱罪起訴，嘉義地方法院判處拘役10日。可上訴。

嘉義地方法院的簡易判決書指出，葉俊男去年10月11日中午以市代會主席身分參加當地宮廟舉辦的平安宴時，當時擔任太保市長的黃榮利也有參與，葉俊男認為黃榮利先前曾在重陽敬老餐會中涉及出言詆毀，因而非常不滿。

當時葉俊男徒步走至黃榮利所坐的桌次旁，先用力擊打桌面，桌面醬料噴濺至黃榮利身上，並以不雅的「五字經」等語當眾辱罵，黃榮利深感受到侮辱，向嘉義縣警察局水上分局報案提告，警方依公然侮辱罪嫌函送法辦。

葉俊男於警詢及偵查中坦承不諱，嘉義地檢署依公然侮辱罪嫌起訴。

嘉義地方法院審酌目前仍為太保市代會主席葉俊男犯後坦承犯行，惟因現任嘉義縣議員的黃榮利無和解意願，雙方尚未達成和解，因此，判處葉俊男拘役10日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

嘉義 公然侮辱 提告

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