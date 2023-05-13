太保市代會主席當眾辱罵市長 判處拘役10日
嘉義縣太保市市民代表會主席葉俊男被控去年10月間以「五字經」辱罵當時擔任太保市長的黃榮利，黃榮利報警提告，檢方依公然侮辱罪起訴，嘉義地方法院判處拘役10日。可上訴。
嘉義地方法院的簡易判決書指出，葉俊男去年10月11日中午以市代會主席身分參加當地宮廟舉辦的平安宴時，當時擔任太保市長的黃榮利也有參與，葉俊男認為黃榮利先前曾在重陽敬老餐會中涉及出言詆毀，因而非常不滿。
當時葉俊男徒步走至黃榮利所坐的桌次旁，先用力擊打桌面，桌面醬料噴濺至黃榮利身上，並以不雅的「五字經」等語當眾辱罵，黃榮利深感受到侮辱，向嘉義縣警察局水上分局報案提告，警方依公然侮辱罪嫌函送法辦。
葉俊男於警詢及偵查中坦承不諱，嘉義地檢署依公然侮辱罪嫌起訴。
嘉義地方法院審酌目前仍為太保市代會主席葉俊男犯後坦承犯行，惟因現任嘉義縣議員的黃榮利無和解意願，雙方尚未達成和解，因此，判處葉俊男拘役10日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言