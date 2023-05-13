PLG／與前妻派出所前大打出手 國王戴維斯依現行犯逮捕

效力於台灣職業籃球PLG聯盟新北國王歸化球員戴維斯，昨日驚傳與前妻於派出所前大打出手。 圖／新北國王隊提供

效力於台灣職業籃球PLG聯盟新北國王，第一位歸化球星戴維斯，前年已與交往多年的女友結婚，2人雖育有1女，但婚後傳聞性情大變，最後離婚。昨晚更傳出與前妻在青埔派出所前爆發衝突，因妻子持有家暴保護令，警方出面依現行犯逮捕，全案移送地檢署偵辦中。

據向桃園警方詢問，警方僅低調證實此事，三緘其口不願透露細節。僅低調表示，本案屬家暴案件，且已移送桃檢，實在不便提供相關資料，還請諒解。據了解，此案過於敏感，分局已經被下封口令。

戴維斯目前39歲，效力於PLG聯盟的新北國王隊，球隊位置為中鋒，2013年歸化後替台灣在國際籃壇中立下不少戰功，有「護國神Ｑ」的稱號，過去曾投資餐廳副業，並大方介紹時任空姐女友，去年離婚後，曾多次被媒體目擊經常流連夜店交友。