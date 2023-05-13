桃園男不滿被搜身飆髒話 警嗆談什麼人權啦結果糗了

新北一名郭姓男子前年10月因與地方治安人口交談，被警方懷疑是從事毒品交易攔下，還被要求脫衣檢查，但他不從，高喊人權，員警回嗆「講什麼人權啦」，後來還因飆罵髒話被移送妨害公務；桃園地院調查，郭男雖口出穢語，但確實是員警違法搜索在先，既然員警非依法執行公務，就無從認定郭男妨害公務，因此宣判無罪。

判決指出，郭男去年10月某晚到桃園訪友，離開不久，就在街頭被員警攔下盤查，由於對方懷疑他身上藏毒，不斷要他自己將東西拿出來，還趁他不注意在他身上亂摸，甚至要求脫衣，由於當時正值颱風下大雨，不滿之下，脫口說出髒話，因此被控妨害公務「對公務員依法執行職務時當場侮辱罪」。

審理時，郭男否認罵員警「幹」，辯稱自己講的是「快」，只是當時有戴口罩，導致口齒不清被誤解。他也強調，當時身上沒有違禁品，但警方硬要搜索。

法院認為，一般人很少會單獨使用「快」這個詞，而且依照郭男與員警衝突情況，也很難想像郭男會大聲說「快」，要求員警趕快檢查他，其辯詞顯違背常情。不過，全案衝突及妨害公務案件的起因，可歸咎員警違法搜索造成。

法院勘驗員警密錄器，郭男在員警要求交出身上東西時，已要求員警出具搜索票，但員警表示「沒有票」後，仍藉詞「就看你身上而已」、「沒有搜索票我也是可以摸阿」、「那你自己脫下來」等語，直接將手伸進郭男口袋摸索及掀衣，執意搜索，甚至在郭男大喊「人權」時，員警還回嗆「講什麼人權啦」。

法院指出，法律雖授權警察機關可以在公共場所或合法進入場所臨檢，但以「具合理懷疑」為發動門檻，並以查明被臨檢人身分為原則，只有在事實足認被臨檢人攜帶能自殺、自傷或傷害他人生命或身體物品時，才可以檢查其身體及所攜帶之物。