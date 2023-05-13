影／改裝車深夜噪音擾鄰 澎縣祭出聲音照相科技執法

澎湖縣正值花火節觀光旺季，夜間不時傳出改裝車輛呼嘯而過聲響，嚴重妨害安寧，縣長陳光復指示改善，還人民安靜，副市長林皆興召集環保局、警察局研商採用「聲音照相」科技執法，只要車輛分貝超標，依噪音管制法可處罰1800至3600元。

澎湖縣警察局交通隊昨夜會同環保局、澎湖監理站，利用機動車輛噪音檢測儀器在縣道、市區加強攔查，共取締2件違規變更設備2件。為強化執行成效，將持續每周夜間執行「環警監」聯合稽查，取締改裝車輛。

澎湖縣政府也表示，環保局已配置「聲音照相」科技執法儀器，車輛分貝一超標即依「噪音管制法」處罰1800至3600元，將持續在高噪音車輛行駛熱區，密集機動稽查。