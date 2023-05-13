影／改裝車深夜噪音擾鄰 澎縣祭出聲音照相科技執法
澎湖縣正值花火節觀光旺季，夜間不時傳出改裝車輛呼嘯而過聲響，嚴重妨害安寧，縣長陳光復指示改善，還人民安靜，副市長林皆興召集環保局、警察局研商採用「聲音照相」科技執法，只要車輛分貝超標，依噪音管制法可處罰1800至3600元。
澎湖縣警察局交通隊昨夜會同環保局、澎湖監理站，利用機動車輛噪音檢測儀器在縣道、市區加強攔查，共取締2件違規變更設備2件。為強化執行成效，將持續每周夜間執行「環警監」聯合稽查，取締改裝車輛。
澎湖縣政府也表示，環保局已配置「聲音照相」科技執法儀器，車輛分貝一超標即依「噪音管制法」處罰1800至3600元，將持續在高噪音車輛行駛熱區，密集機動稽查。
澎湖警察局指出，改裝車燈、高音喇叭、排氣管（翹管、破管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、超速、危險駕駛等違規行為列入執法重點，遇有噪音車輛即錄影蒐證，通報環保局檢測，今年1至4月，已通報52件，事後並針對違規改裝業者、車主及駕駛人宣導約制。民眾如發現車輛噪音擾鄰情事，可比照交通違規檢舉，上傳相片或影片到環保署噪音車檢舉網站檢舉。
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