快訊

陽明交大將破「365天條」闖關成功？未來中醫師恐不再高薪

NBA／主場關門成功斷勇士衛冕夢 湖人大勝挺進西區冠軍賽

航班延誤事件毀譽 星宇火速撤換成田機場經理

影／改裝車深夜噪音擾鄰 澎縣祭出聲音照相科技執法

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導

澎湖縣正值花火節觀光旺季，夜間不時傳出改裝車輛呼嘯而過聲響，嚴重妨害安寧，縣長陳光復指示改善，還人民安靜，副市長林皆興召集環保局、警察局研商採用「聲音照相」科技執法，只要車輛分貝超標，依噪音管制法可處罰1800至3600元。

澎湖縣警察局交通隊昨夜會同環保局、澎湖監理站，利用機動車輛噪音檢測儀器在縣道、市區加強攔查，共取締2件違規變更設備2件。為強化執行成效，將持續每周夜間執行「環警監」聯合稽查，取締改裝車輛。

澎湖縣政府也表示，環保局已配置「聲音照相」科技執法儀器，車輛分貝一超標即依「噪音管制法」處罰1800至3600元，將持續在高噪音車輛行駛熱區，密集機動稽查。

澎湖警察局指出，改裝車燈、高音喇叭、排氣管（翹管、破管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、超速、危險駕駛等違規行為列入執法重點，遇有噪音車輛即錄影蒐證，通報環保局檢測，今年1至4月，已通報52件，事後並針對違規改裝業者、車主及駕駛人宣導約制。民眾如發現車輛噪音擾鄰情事，可比照交通違規檢舉，上傳相片或影片到環保署噪音車檢舉網站檢舉。

澎湖縣正值觀光旺季，夜間不時傳出改裝車輛呼嘯而過聲響，妨害安寧，澎縣警察局將採用「聲音照相」科技執法，違規者依法可處罰1800至3600元。記者王昭月／翻攝
澎湖縣正值觀光旺季，夜間不時傳出改裝車輛呼嘯而過聲響，妨害安寧，澎縣警察局將採用「聲音照相」科技執法，違規者依法可處罰1800至3600元。記者王昭月／翻攝
澎湖縣正值觀光旺季，夜間不時傳出改裝車輛呼嘯而過聲響，妨害安寧，澎縣警察局將採用「聲音照相」科技執法，違規者依法可處罰1800至3600元。記者王昭月／翻攝
澎湖縣正值觀光旺季，夜間不時傳出改裝車輛呼嘯而過聲響，妨害安寧，澎縣警察局將採用「聲音照相」科技執法，違規者依法可處罰1800至3600元。記者王昭月／翻攝

澎湖縣 噪音 警察

延伸閱讀

噪音車吵死人而且抓不完！台南啟動「聲音照相」科技執法強力取締

北市科技執法一年罰2億 議員：執什麼法民眾常搞不清楚

專治深夜「炸街」！烏日警靜城專案 16天揪出285噪音車

龍潭軍機噪音改補助地方方式 民代：現金更貼近民意

相關新聞

影／改裝車深夜噪音擾鄰 澎縣祭出聲音照相科技執法

澎湖縣正值花火節觀光旺季，夜間不時傳出改裝車輛呼嘯而過聲響，嚴重妨害安寧，縣長陳光復指示改善，還人民安靜，副市長林皆興召...

高公局老約聘員盜賣近百萬鋼材 吞款項買佛像吃上重罪

曾姓男子於高速公路局中區養護分局擔任約聘養護工逾20年，熟知庫房管理業務，竟動起貪念盜賣用來維修的鋼材、廢料，前後分3批...

網路互嗆約談判 半夜街頭開車追撞釀1死1傷 駕駛判刑7年

新北市前年5月凌晨發生街頭飛車追逐，張姓和李姓男子等人分乘兩輛汽車追逐4輛機車，追撞廖男及江男共騎的機車，二人當場遭撞飛...

啃老男痛毆老爸、要不到錢就開瓦斯 法官重判他1年2月

台中王姓男子曾痛毆爸爸被核發保護令，他又因向媽媽要錢被拒竟在家開瓦斯，一審被依違反保護令罪判7月，檢方不服上訴具體建議應...

收賄幫詐嫌傳令 雄監管理員起訴

自稱「台灣巴菲特」的詐騙首腦周瑞慶，非法吸金41億被判刑14年，關押在高雄第二監獄，暗中以金錢、手機行賄吳姓主任管理員，...

北斗鎮長李玄在判刑定讞 將解職

彰化縣北斗鎮長李玄在涉圖利案，更二審被駁回，全案定讞將發監執行，縣選舉委員會收到判決通知後將宣告解職，3個月內舉辦北斗鎮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦