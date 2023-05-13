網路互嗆約談判 半夜街頭開車追撞釀1死1傷 駕駛判刑7年

新北市前年5月凌晨發生街頭飛車追逐，張姓和李姓男子等人分乘兩輛汽車追逐4輛機車，追撞廖男及江男共騎的機車，二人當場遭撞飛受傷，廖男送醫宣告不治。張男在一審依殺人罪判處10年2月徒刑，上訴高院，今年4月依共同殺人罪改判7年徒刑，新北地院日前依在公共場所聚集三人以上下手施強暴，因而致生公眾或交通往來之危險罪，判處共犯李男10月徒刑，可上訴。

判決指出，新北市中和區街頭 2021年5月14日凌晨3時許發生街頭飛車追逐，張姓和李姓男子等人分乘兩輛汽車追逐4輛機車，從後方追撞廖男及江男共騎機車，二人當場遭撞飛，造成二人當場撞飛受傷，張男和李男見狀，還下車持棍棒追打二人。

轄區中和警方獲報，出動快打部隊迅速趕抵現場，當場逮捕張姓等人到案，廖男因傷勢嚴重，送醫搶救仍宣告不治，同車江男則是骨折受傷，無生命危險。

新北地院2022年5月依殺人罪判處張男10年2月徒刑，張男上訴高院，法官考量他在高院審理時，已與廖男家屬達成和解，並履約已如數賠償400萬元，今年4月中依共同殺人罪，改判7年徒刑，仍可上訴。