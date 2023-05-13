經紀公司色老闆下手日籍新進女員工 賠30萬免牢獄之災

開設經紀公司的吳姓男子見新加入公司的日籍女員工年輕貌美，前年趁二人在公司裡獨處之際，對女員工伸狼爪猥褻，新北地院法官考量吳男犯後坦承犯行，並同意賠償30萬元與受害女子達成和解，日前依強制猥褻罪，判刑7月，緩刑2年，可上訴。

判決指出，吳姓男子在新北市開設經紀公司，2021年7月某日晚上，見剛加入公司行列的日本籍新進女員工年輕貌美，趁晚上只剩二人在公司之際，竟二度伸手強行撫摸女員工私密部位，女員工不甘心受辱，報警提告。