徹夜狂喝酒清晨開爸爸的車撞死路人 他抗告想交保停押被駁回

男子高翊峻1月12日清晨酒後駕駛父親的車，撞死走在馬路邊的陳姓男子，被檢方依酒後駕車致人於死等罪嫌起訴，成為基隆市首件國民法官案件；高被法院裁定羈押，不服提抗告，台灣高等法院裁定駁回確定。

高翊峻（22歲）1月11日深夜和友人在牛肉麵店用餐後，駕駛父親的車前往潮境公園，並喝2瓶啤酒，隔天凌晨2時駕車至另名友人租屋處，一路暢飲到清晨從5點時許；事後他駕車離開，在基隆市中正路巷口撞上行走在馬路邊的陳及一輛小貨車。

高車速非常快，導致陳遭撞擊後肢體殘缺，血肉模糊，因頭部外傷和頸椎、胸椎骨折，當場死亡。高男未下車查看，反而駕車逃逸，警方調閱監視器逮捕高，當時已距肇事逾11小時，酒測值0.06毫克；高被檢方複訊後裁定羈押。

檢方依酒後駕車致人於死等罪嫌起訴，將案件移審法院，成為基隆首件國民法官案件，又為避免國民法官庭在審判前有「預斷」，強制處分由非國官庭處理，認定高有逃亡、串證之虞，裁定續押。

高不服提抗告，高院認為高涉犯公共危險案件，依國民法官法規定，起訴時未列舉卷宗證物，且強制處分由未參與本案審理的合議庭裁定羈押，原審裁定並無不當，高請求撤銷原裁定，改以具保停止羈押，抗告無理由，裁定駁回確定。 男子高翊峻酒駕撞死路人，成為基隆首宗國民法官案件，他提抗告想交保停押被駁回。本報記者／翻攝 男子高翊峻酒駕撞死路人，成為基隆首宗國民法官案件，他提抗告想交保停押被駁回。本報記者／翻攝 男子高翊峻酒駕撞死路人，成為基隆首宗國民法官案件，他提抗告想交保停押被駁回。本報記者／翻攝

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