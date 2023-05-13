聽新聞
test
0:00 / 0:00
徹夜狂喝酒清晨開爸爸的車撞死路人 他抗告想交保停押被駁回
男子高翊峻1月12日清晨酒後駕駛父親的車，撞死走在馬路邊的陳姓男子，被檢方依酒後駕車致人於死等罪嫌起訴，成為基隆市首件國民法官案件；高被法院裁定羈押，不服提抗告，台灣高等法院裁定駁回確定。
高翊峻（22歲）1月11日深夜和友人在牛肉麵店用餐後，駕駛父親的車前往潮境公園，並喝2瓶啤酒，隔天凌晨2時駕車至另名友人租屋處，一路暢飲到清晨從5點時許；事後他駕車離開，在基隆市中正路巷口撞上行走在馬路邊的陳及一輛小貨車。
高車速非常快，導致陳遭撞擊後肢體殘缺，血肉模糊，因頭部外傷和頸椎、胸椎骨折，當場死亡。高男未下車查看，反而駕車逃逸，警方調閱監視器逮捕高，當時已距肇事逾11小時，酒測值0.06毫克；高被檢方複訊後裁定羈押。
檢方依酒後駕車致人於死等罪嫌起訴，將案件移審法院，成為基隆首件國民法官案件，又為避免國民法官庭在審判前有「預斷」，強制處分由非國官庭處理，認定高有逃亡、串證之虞，裁定續押。
高不服提抗告，高院認為高涉犯公共危險案件，依國民法官法規定，起訴時未列舉卷宗證物，且強制處分由未參與本案審理的合議庭裁定羈押，原審裁定並無不當，高請求撤銷原裁定，改以具保停止羈押，抗告無理由，裁定駁回確定。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言