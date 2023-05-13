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收賄幫詐嫌傳令 雄監管理員起訴
自稱「台灣巴菲特」的詐騙首腦周瑞慶，非法吸金41億被判刑14年，關押在高雄第二監獄，暗中以金錢、手機行賄吳姓主任管理員，指使吳當「傳令兵」對外聯絡旗下駱姓幹部，讓周得以在獄中操盤重起爐灶，橋頭地檢署認定吳收受147萬餘元賄款，昨依違背職務收賄罪起訴吳，但考量吳偵查中自白，建請法院減輕其刑。
億圓富投資控股集團總裁周瑞慶非法吸金41億餘元，檢方起訴後，周去年被判刑14年。最高法院日前就周判刑部分，維持更一審判決定讞。
台灣揭弊吹哨者保護協會今年3月爆料，指周瑞慶關押高雄二監期間，涉買通獄方，遙控監所人員「傳令」，得以在獄中遙控指揮吸金集團幹部送現金、物資，重起爐灶。
檢舉中並提及，周瑞慶多次在信中寫道「我現在裡面要打通關」、「我就剩裡面還沒通，這對我很重要，要通，我才好做事」、「這裡不是家裡，我要搞定『大尾』的」。
檢調3月17日展開搜索，約談高二監吳姓主任管理員、並借提周及其駱姓友人到案，訊後認吳與駱涉犯貪汙向法院聲請羈押。
檢方調查，吳於2021年4月至今年3月間，利用監所管理人員進出監所及管理收容人書信、物品的職務之便，將周瑞慶未經檢查程序信件、錄音筆等物，置於自身衣物內挾帶出監，放置於周指定的旗下公司倉庫櫃位，再由駱取走，讓周得以在獄中操盤吸金。
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