北斗鎮長李玄在判刑定讞 將解職

彰化縣北斗鎮長李玄在。圖／聯合報系資料照片 彰化縣北斗鎮長李玄在涉圖利案，更二審被駁回，全案定讞將發監執行，縣選舉委員會收到判決通知後將宣告解職，3個月內舉辦北斗鎮長補選。李玄在昨天表示，無奈之餘也只有坦然面對。他的妻子前鎮長楊麗香說，這幾天會思考她的未來動向。

李玄在6年前涉關說清潔隊放行，讓人進入垃圾掩埋場傾倒建築廢棄物，被判刑1年10月、褫奪公權2年定讞，台北最高法院已通知彰化地檢署啟動防逃機制。

「我雖無奈但會坦然面對，不會潛逃。」李玄在說，當時他不過是尋平百姓，百姓如何圖利百姓，到現在他仍莫名其妙，但法官自有考量，「這個罪我被判得很冤枉、無辜、無奈，我沒愧對鎮民」，他和妻子楊麗香從政清清白白、坦坦蕩蕩，沒貪汙的心，更沒別把錢進自己口袋，圖利跟便民是一線之隔，司法認定是圖利，他和妻子也沒辦法再解釋什麼，唯有坦然面對。

楊麗香2017年擔任北斗鎮長期間，李玄在受姻親拜託，交代陳姓清潔隊班長打開北斗鎮垃圾掩埋場讓人傾倒54噸建築廢棄物，一、二審都被判有罪，縣政府去年2月宣告李玄在停職。他上訴並再度競選，去年底二度當選鎮長。

楊麗香昨表示，本想透過鎮長選舉結果，看在鎮民還給李玄在公道的分上，司法也還給李玄在清白，未料還是沒等到。

李玄在的父親李順銘2010年當選北斗鎮長，因為涉及賄選案被判決當選無效定讞，翌年遭解職，李玄在的妻子楊麗香2011年間參加補選，當選並且連任，卸任由李玄在競選及當選，創下家族兩代3人擔任鎮長的首例。李玄在解職後，楊麗香是否再投入鎮長的補選，充滿變數。