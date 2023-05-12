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屏東村長選前送月餅禮盒說聲「拜託」 遭判當選無效

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣去年九合一選舉期間，檢方大動作起訴多位候選人，新園鄉仙吉村第22屆村長蔡東清，因選舉前贈送市價450元的中秋月餅禮盒給多位選民，附上一句「拜託」，遭檢方認定他有賄選意圖，向法院提起當選無效之訴，屏東地方法院認定蔡男有行賄事實，判他當選無效，可上訴。　　　

檢方表示，蔡東清於去年8月30日登記參選新園鄉仙吉村第22屆村長，與時任黃姓村長競逐，為使自己當選竟與親戚蔡女共謀，2人分頭將市價450元的中秋月餅禮盒，於同年9月間，分送給4位有投票權的村民，求在選舉中獲得支持，結果以947票當選。

蔡東清於偵查期間喊冤，因當時適逢中秋節，他才會在去年9月4日至8日間在屏東縣購買中秋禮盒發送，且贈禮對象均為親戚、好友或住在同巷的鄰居，再加上他的孫女又將訂婚，依習俗必須餽贈喜餅，過程均未請求收禮者投票支持，沒有構成行賄。

法院經查發現，蔡男是於9月3日前分送月餅禮盒給民眾，且該禮盒是於彰化縣店家生產，與他的證詞不符，且受禮民眾表示，「10幾年沒有跟他聊過天」，雙方日常間沒有交情往來，也不曾從蔡男那邊收過類似的禮品，當時返家卻見他的親戚蔡女，將禮盒掛在家門口，講一句「拜託」後離去。

法官認定，蔡男贈送行為恰逢其登記參選村長期間，非單純中秋送禮，且蔡男後來坦承因過往選舉落敗，想藉著中秋節送禮獲得大家支持，依違反選罷法，判他當選無效，可上訴。

屏東縣新園鄉仙吉村第22屆村長蔡東清，因選前贈送月餅遭法院判當選無效。記者張已亷／攝影
屏東縣新園鄉仙吉村第22屆村長蔡東清，因選前贈送月餅遭法院判當選無效。記者張已亷／攝影

中秋節 屏東縣 九合一選舉

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