無人理？北捷軌道旁吊掛作業逾時 議員批「漫不經心」

台中捷運事故共造成10人死傷，捷運站周邊的禁限建相關工程安全受到重視。北市議員鍾沛君下午在議員質詢時，揭露昨天北捷大安站高架軌道旁的限建範圍，有廣告物吊掛施工，超時作業100多分鐘，當時交通繁忙，現場沒有捷運局或捷運公司人員監督，還是民眾發現向她陳情，批評北捷對安全仍漫不經心。

鍾沛君指出，昨下午5時40分，北捷大安站復興南路、信義路口，民眾出站時發現吊車在進行廣告招牌的高空吊掛施工，她接獲民眾反映，更荒唐的是，事前會勘並未照會捷運公司、捷運局，施工許可只至下午16時，廠商違規超時一路作到下午6時30分。

她發現，2個多小時之中，站方也未通報警察局、沒有任何動作，任其作好才離開，北捷對捷運周邊工程監工，竟如此散漫。文湖線和中捷都是高架軌道，中捷意外才剛剛發生，這兩天大家這麼關切這個議題，想不通文湖線有工程施工 ，怎麼好像沒事一樣？站務人員不能通報警察局？超時完全沒有人意識到、完全沒有反應嗎？站務人員SOP是這樣？

捷運局指出，有掌握該工程，是捷運聯開大樓做更換招牌，施工前廠商有做說明，並出示警察局申請，有工務局核可紀錄，施工時有做圍籬。捷運公司總經理黃清信坦言，捷運公司關注的是有沒有侵害路權，若有就會通報建管、勞檢來處理，但就算違法，捷運公司沒有公權力，但會檢討，未來如果有違規、逾時或施工安全的危險，會主動通報警察局。