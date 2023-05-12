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每票1000元行賄 桃園里長、區代表當選無效

中央社／ 桃園12日電

桃園地檢署今天表示，桃園市八德區竹圍里里長王聖諸、復興區區民代表黃盛以每票新台幣1000元向選民買票，涉犯投票行賄罪，桃園地方法院9日宣判2人均當選無效，可上訴。

桃園地檢署表示，去年12月底調查，認為第3屆桃園市八德區竹圍里里長王聖諸、復興區第1選區區代表黃盛2名當選人（皆現任），涉犯公職人員選舉罷免法之投票行賄罪嫌，提起當選無效訴訟；民事部分，桃園地方法院已在9日宣判，王、黃2人均當選無效。

桃檢表示，刑事部分，王聖諸以每票1000元向選民買票，涉交付賄賂罪，遭桃園地院判處有期徒刑1年6月、禠奪公權4年；黃盛以每票1000元或以米等生活物品向選民買票，已提起公訴，現由桃園地院審理中。

桃園地檢署今天表示，桃園市八德區竹圍里里長王聖諸、復興區區民代表黃盛以每票新台幣1000元向選民買票，涉犯投票行賄罪，桃園地方法院9日宣判2人均當選無效，可上訴。聯合報系資料照片。
桃園地檢署今天表示，桃園市八德區竹圍里里長王聖諸、復興區區民代表黃盛以每票新台幣1000元向選民買票，涉犯投票行賄罪，桃園地方法院9日宣判2人均當選無效，可上訴。聯合報系資料照片。

桃園 當選無效 投票

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