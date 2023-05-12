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拿百餘萬賄款…高二監主管獄中當「詐騙首腦傳令兵」 跑腿、收賄手法曝光

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高二監主管獄中當詐騙首腦傳令兵 跑腿、收賄手法曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

自稱「台灣巴菲特」的詐騙首腦周瑞慶，非法吸金41億被判刑14年，關押在高雄第二監獄，為營造還債假象以換取交保減刑，以手機及頂級安全帽行賄吳姓主任管理員，並指使吳當21次「傳令兵」，跑腿夾帶錄音筆及信件，交給手下，讓周得以隔空操盤，案經高雄橋頭地檢署偵查終結，認定吳收受147萬9400元，依貪汙治罪條例將吳、周、駱等3人提起公訴。

起訴書中指出，吳姓男子（41歲）為法務部矯正署高雄第二監獄及高雄看守所的主任管理員，周姓男子於 2019年12月19日至今年3月29日另案羈押於高雄看守所，惟周仍於獄中操作旗下公司。

周為求能在羈押期間生活舒適便利，2020年4月間，利用和倪姓律師律見的機會，讓不知情的倪男和周期下劉姓員工碰面，劉依指示買了2頂價值共7萬9600元的安全帽行賄吳男。

同年10月23日，周再次利用與倪男律見機會，指示手下劉男將2支共價值8萬7800元的三星手機，放在蛋捲鐵盒裝在紙袋中，由另名手下林男交給吳，吳收下不正利益合計16萬7400 元。

吳男收受不正利益後，2021年間，將周男交付的書信，私下攜出第二監獄，交給周旗下秘書駱姓男子，作為和周的對價關係。

2021年4月至今年3月間，吳利用監所管理人員進出監所及管理收容人書信、物品的職務之便，陸續將周未經檢查程序的信件、錄音筆等物品，放在自身衣物內挾帶出監所，並放置於周指定的倉庫櫃位，讓駱取走，周得以在獄中遙控操盤，營造還債假象試圖換取交保減刑。

吳在獄中跑腿當周的「傳令兵」，總計21次，從中收取周行賄的131萬2000元賄款，案經高雄橋頭地檢署偵查終結，依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪起訴。但考量吳坦承犯行，並繳回16 萬7400元不正利益及131萬 2000元，向法院建請減輕其刑。

另周、駱2人對公務員交付2次不正利益，及21次對公務員違背職務行為交付賄賂等罪，一併起訴。

周吸金案部分，因其於2014年開設「圓富科技公司」，以「合夥金」名義對外吸金7800萬元，為擴大吸金規模，周又建構「億圓富集團」，自任集團總裁，並改名「陳子龍」，謊稱是成大電機研究所碩士，2013年至2016年間，吸金高達41億餘元，最高法院依違反銀行法判周14年徒刑定讞。

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，關押在高雄第二監獄期間，買通二監吳姓主任管理員，在獄中遙控操盤，另起爐灶。本報資料照片。
自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，關押在高雄第二監獄期間，買通二監吳姓主任管理員，在獄中遙控操盤，另起爐灶。本報資料照片。
高雄第二監獄吳姓主任管理員，收受自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶147萬餘元賄賂，當21次傳令兵，讓周在獄中遙控操盤，另起爐灶，今被橋頭地檢署依貪汙罪提起公訴。本報資料照片
高雄第二監獄吳姓主任管理員，收受自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶147萬餘元賄賂，當21次傳令兵，讓周在獄中遙控操盤，另起爐灶，今被橋頭地檢署依貪汙罪提起公訴。本報資料照片

吸金 監獄 公務員

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