檢警調辦imB遭疑搶功 高檢署、北檢駁斥與實情不符

高檢署、台北地檢署今天發出新聞稿表示，就媒體報載偵辦imB案件的檢警調單位疲於應付會議、急於搶功等內容，均與實情不符，籲請還給司法機關一個純淨的辦案空間。

台灣高等檢察署新聞稿指出，imB案分別由台北地檢署指揮刑事局第七偵查大隊，及桃園地檢署指揮調查局北部地區機動工作站，依法偵辦中。

高檢署表示，檢警調單位均受理眾多受害人報案，事前均不知各有案件偵辦中，高檢署無從事前知悉而統合檢警調偵辦，直到北檢指揮刑事局搜索後，才得知北檢、桃檢均有案件分別偵辦。

高檢署指出，因imB案的犯罪組織綿密、被害人眾多，為免案件偵辦多頭馬車、重覆蒐證傳訊，基於統合證據、集中查緝力道、盡速釐清犯罪事實、便利被害人告訴權利，高檢署邀集相關單位召開「查緝imB借貸媒合平台涉及詐欺等案件」研商會議。

高檢署提到，在研商會議中徵詢承辦檢警調單位的意見，認為有即時統整主責檢察機關，合力偵辦的必要性，因此由北檢為查緝主責機關，並指揮刑事局、北機站擴大偵辦；另外，由桃檢將已製作的被害人筆錄例稿提供檢警調單位參考。

高檢署指出，北檢偵辦imB案件時，得透過高檢署協調各地檢署指派檢察官協助，而各地檢署受理imB案件後，可將證據調查完備的案件移轉管轄至北檢，檢警調單位同心協力，有助案件偵辦，並無媒體所載情形，與實情不符。

另一方面，台北地檢署今天發布新聞稿指出，imB案的曾姓主嫌疑似藉由活動、舉辦餐會等機會累積政商人脈，與司法體系關係複雜等，均不影響案件偵辦，若涉不法，一定嚴加查辦。

全案起於，網路借貸媒合平台imB成立於民國104年，涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金。台北地方法院5日裁定曾姓主嫌、張姓女友、曾父、潘姓財務、黃姓發言人羈押禁見，另外，諭令顏姓女協理、洪姓營運處長、詹姓業務主管，分別為新台幣30萬到40萬元交保並限制住居、出境、出海。