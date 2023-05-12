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暖心！婦月領2萬6獨養2子欠費遭扣薪 花蓮分署撤銷執行

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名33歲婦人，因丈夫去年入獄，每月靠她從事服務業賺取2萬6000多元微薄薪水，獨自扶養2名幼兒，因積欠2萬多元健保費、燃料費，薪水被強制扣押，婦人帶稚子到行政執行署花蓮分署陳情，花蓮分署檢視相關證據後，體諒其情可憫，依強制執行法規定撤銷扣薪，還協助轉介社福機構，在母親節前送暖。

花蓮分署表示，這名義務人的丈夫在去年中旬因案入獄，沒有留下任何財產，婦人因積欠母子3人健保費1萬8462元、機車燃料費2250元，還有交通裁罰案件未繳，從2019年1月起，陸續由健保署東區業務組、花蓮監理站移送強制執行。

花蓮分署日前依法扣押婦人薪水，婦人上月騎著摩托車，帶著分別是6歲和1歲的兩名稚子陳情。她告知分署書記官，自己是服務業基層員工，每月收入僅2萬6000多元，光是房租就去掉6、7000元，還要負擔孩子奶粉錢、學費等，入不敷出，經常透支還得向老闆預借，還積欠2萬多元幼兒園學費無力繳納。

婦人表示，大兒子就要上小學，得先把幼兒園欠款結清，處境艱難，希望花蓮分署暫緩扣薪到今年底，讓一家三口度過難關，承諾後續待生活較穩定，一定設法把欠繳費用慢慢還清。

她還出示薪資條、丈夫入監證明，被催繳幼兒園學費等具體資料，花蓮分署確認婦人陳述屬實，薪水是維持母子基本生活所必須，依強制執行法第122條規定，上月20日撤銷扣薪命令。

不只如此，花蓮分署人員有感於這位堅強媽媽要獨自扶養兩名稚子，非常辛苦，將婦人困境轉介給財團法人張榮發慈善基金會，經基金會派員實地訪視，母親節前傳來好消息，已確定會給予扶助。

花蓮一名婦人帶2名幼子到行政執行署花蓮分署陳情，說明獨自扶養孩子的困境，分署確認後不但撤銷扣押命令，還幫忙轉介社福單位。圖／行政執行署花蓮分署提供
花蓮一名婦人帶2名幼子到行政執行署花蓮分署陳情，說明獨自扶養孩子的困境，分署確認後不但撤銷扣押命令，還幫忙轉介社福單位。圖／行政執行署花蓮分署提供

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