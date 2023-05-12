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影／賓士男酒駕撞死老翁 成金門國民法官審理首案

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門張姓賓士車主，今年一月酒駕撞死老翁，檢警蒐證認定張男涉犯刑法酒後駕車致人於死及肇事逃逸等罪嫌，於昨日偵查終結，依法向福建金門地方法院提起公訴，此案成為金門首宗國民法官審理案件，倍受矚目。

主任檢察官劉建志表示，地檢署檢察官在1月偵辦金門縣金寧鄉環島西路2段張姓被告酒駕致人於死案件，被告在案發後，就已向福建金門地方法院聲請羈押被告獲准，後續經承辦檢察官指揮金門縣警察局金城分局等單位持續蒐證後，認定被告涉犯刑法第185條之3第2項前段酒後駕車致人於死及第185條之4第1項後段肇事逃逸等罪嫌，依法提起公訴。

劉建志說明，國民法官法在今年1月1日正式實施，這起案件屬該法第5條第1項第2款「故意犯罪因而發生死亡結果者」的案件類型，因此將是金門地區第一件適用國民法官法審理之案件。

他也提及，未來檢察官將配合新制進行證據開示、選任國民法官等程序，並協同辦案團隊於法庭提出相關事證，以「素人」法官理解的口語，並透過影像、圖表等方式，以還原本案事實，並將針對被告各項量刑因子進行完整辯論，務必使國民法官充分理解全案案情，做出正確的裁判，以期增進國民對於司法的理解及信賴，彰顯司法為民理念。

據了解，這起酒駕案件相當離譜，駕駛賓士車的張姓男子疑似在清晨從酒店離開，撞上前方騎機車的陳姓老翁，老翁傷重當場死亡，張姓男子酒測值為0.7MG/L，由於賓士車停下來的地點與車禍事故地點，相隔有幾百公尺，顯示駕駛沒有在第一時間停下車來，後來警方認定是肇逃。

這起案件將成為金門國民法官審理的首宗案件，到底會判的比一般法官還重或輕，備受各界關注。

金門賓士男在1月結束續攤返家時，疑似追撞騎機車的陳姓老翁，老翁當場傷重死亡。圖／警方提供
金門賓士男在1月結束續攤返家時，疑似追撞騎機車的陳姓老翁，老翁當場傷重死亡。圖／警方提供
發生在今年1月間的一起張姓男子駕駛賓士車酒駕撞死老翁的案件，金門地檢署表示，此案經承辦檢察官指揮金門縣警察局金城分局等單位持續蒐證後，認定張男涉犯刑法酒後駕車致人於死及肇事逃逸等罪嫌，於昨日偵查終結，依法向福建金門地方法院提起公訴，此案成為金門首宗國民法官審理案件，倍受矚目。
發生在今年1月間的一起張姓男子駕駛賓士車酒駕撞死老翁的案件，金門地檢署表示，此案經承辦檢察官指揮金門縣警察局金城分局等單位持續蒐證後，認定張男涉犯刑法酒後駕車致人於死及肇事逃逸等罪嫌，於昨日偵查終結，依法向福建金門地方法院提起公訴，此案成為金門首宗國民法官審理案件，倍受矚目。

國民法官 金門 檢察官

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