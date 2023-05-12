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收「台灣巴菲特」百餘萬獄中當傳令兵 高二監主管貪汙起訴

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，關押在高雄第二監獄期間，買通二監吳姓主任管理員，在獄中遙控操盤，另起爐灶。本報資料照片。
自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，關押在高雄第二監獄期間，買通二監吳姓主任管理員，在獄中遙控操盤，另起爐灶。本報資料照片。

自稱「台灣巴菲特」的詐騙首腦周瑞慶，非法吸金41億被判刑14年，關押在高雄第二監獄，暗中以金錢、手機行賄吳姓主任管理員，指使吳當「傳令兵」對外聯絡旗下駱姓幹部，讓周得以在獄中操盤重起爐灶，案經高雄橋頭地檢署偵查終結，認定吳收受147萬9400元，依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪起訴。

億圓富投資控股集團總裁周瑞慶非法吸金新台幣41億餘元，經檢方起訴後，去年由高雄高分院更一審判處有期徒刑14年，併科罰金4億5000萬元。最高法院日前就周瑞慶判刑部分，維持更一審判決而確定（僅撤銷發回沒收部分），原本押於高雄第二監獄中的周男將移至高雄監獄服刑。

台灣揭弊吹哨者保護協會今年3月在臉書貼文爆料，周關押在高雄二監期間，涉嫌買通獄方，遙控監所人員「傳令」，得以在獄中遙控指揮吸金集團幹部送現金、物資，重起爐灶。

檢舉文中並提及，周瑞慶多次在信中寫道「我現在裡面要打通關」、「我就剩裡面還沒通，這對我很重要，要通，我才好做事」、「這裡不是家裡，我要搞定『大尾』的」。

橋頭地檢署接獲檢舉後，由主任檢察官顏郁山、檢察官郭郡欣、嚴維德指揮法務部調查局高雄市調查處及法務部廉政署南部地區調查組展開調查。

檢調人員於3月17日搜索，並約談高二監吳姓主任管理員、借提周及其友人駱、廖、劉等5人，經漏夜偵訊，認為吳與駱涉犯貪污罪，向法院聲請羈押。

案經橋頭地檢署今日偵查終結，檢方認為吳男於2021年4月至今年3月間，利用監所管理人員進出監所及管理收容人書信、物品的職務之便，將周未經檢查程序信件、錄音筆等物，置於自身衣物內挾帶出監所，並放置於周指定的旗下公司倉庫櫃位，由駱姓幹部取走，讓周得以在獄中操盤，重起爐灶。

吳男犯貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪，檢方將他依法起訴，但考量吳偵訊時，都坦承犯行，也繳回16萬7400元不正利益及131萬2000元，向法院建請減輕其刑。

高雄第二監獄吳姓主任管理員，收受自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶147萬餘元賄賂，當傳令兵，讓周在獄中遙控操盤，另起爐灶，今被橋頭地檢署依貪汙罪提起公訴。本報資料照
高雄第二監獄吳姓主任管理員，收受自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶147萬餘元賄賂，當傳令兵，讓周在獄中遙控操盤，另起爐灶，今被橋頭地檢署依貪汙罪提起公訴。本報資料照

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