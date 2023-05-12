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興富發建案吊臂釀中捷事故 盧秀燕：全面安檢重罰求償

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市長盧秀燕今天對於台中捷運公安事故說明，市府以「全面安檢、重罰求償」處理。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天對於台中捷運公安事故說明，市府以「全面安檢、重罰求償」處理。記者趙容萱／攝影

台中捷運綠線10日遭興富發建案吊臂砸中，釀1死10傷。台中市長盧秀燕今說明，對中捷事故採「全面安檢、重罰求償」處理，除了興富發9處工地勒令停工外，並且祭出4大措施，包括強化安全、成立調查小組、中捷沿線5建案工地大體檢，以及重罰重求償。

盧秀燕今天上午參加烏日全民運動館開工典禮後受訪，對於中捷公安事故，盧秀燕說明，市府會全力善後，對於肇事建商興富發首波裁罰逾百萬，興富發在台中9個工地勒令停工，昨突襲檢查發現一處仍局部施工再開罰27萬元。

盧秀燕說明，在強化安全方面，昨天啟動中捷沿線5建案工地做預防性大體檢，除了塔吊等高空作業，也包括屋頂水塔工程等可能危及中捷安全都要詳細檢查。其中一處為台中市政府所管，會第一個展開工安檢查，另外4處因高度超過80公尺的丁類危險性工作場域，屬於勞動部職安署中區職安中心所管，市府會請勞動部盡速派員工安檢查。

盧秀燕指出，對於「重罰、重求償」方面，除了中捷已啟動事故理賠，市府對於傷亡乘客家屬無法一一出面處理，已要求肇事建商興富今天出面，責成法制局邀請傷亡乘客家屬、代表協商理賠事宜，市府的求償也都在進行中；她也指示要成立調查小組，不但內部調查、改革，並配合行政院運安小組、監察院、檢調調查。

台中市長盧秀燕今天對於台中捷運公安事故說明，市府以「全面安檢、重罰求償」處理。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天對於台中捷運公安事故說明，市府以「全面安檢、重罰求償」處理。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天對於台中捷運公安事故說明，市府以「全面安檢、重罰求償」處理。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天對於台中捷運公安事故說明，市府以「全面安檢、重罰求償」處理。記者趙容萱／攝影

台中捷運 興富發

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