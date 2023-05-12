圖利姻親在公有掩埋場亂倒廢磚塊 北斗鎮長李玄在判關1年10月定讞

彰化縣北斗鎮長李玄在。圖／聯合報系資料照片

彰化縣北斗鎮長李玄在5年前指示清潔隊班長放行，讓親戚拆屋產生逾54公噸的磚塊、混凝土塊等事業廢棄物，傾倒在公有掩埋場內，圖利金額為3萬8000元，最高法院依貪汙治罪條例非公務員與公務員共同圖利罪判刑1年10月，褫奪公權2年定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

李玄在2018年12月25日起擔任北斗鎮長，妻子楊麗香則是前任鎮長，他在妻子任職期間擔任鎮長服務處主任，協助處理鎮民請託服務事項；李的傅姓姻親因拆除房屋，租砂石車清運廢棄物，欲將磚塊、混凝土塊傾倒在北斗掩埋場。

李玄在2017年8月23日接獲傅的來電，允諾通知清潔隊班長放行，但他尚未聯繫時，已有2輛載運事業廢棄物的砂石車欲進場傾倒，被清潔隊班長攔阻，拒絕車輛進入。

砂石車司機致電層層轉知，李玄在接獲消息後要求清潔隊班長放行，班長最終同意砂石車進場，並指出具體位置傾倒共計逾54公噸的磚塊、混凝土塊，李玄在圖利姻親獲免於支付3萬8000餘元的廢棄物處理費用。

一審依貪汙罪判李玄在5年6月徒刑，二審改判1年10月徒刑，被最高法院撤銷發回更審。更一審認為李雖無公務員身分，但卻與具公務員身分的清潔隊班長共同犯圖利罪，審酌不法利益金額低於5萬元，符合減刑規定，判刑1年10月，褫奪公權2年；最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。