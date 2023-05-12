台南國小女學童遭警衛猥褻 3年後上性平課完揭發 讓他判刑4年

台南某國小4年級女童上完性平教育課程，填寫回饋單時，提及自己曾發生與課堂所上所述相似的事情，因而揭露她於小一下學期周末到校園玩，遭李姓警衛叫進警衛室內，摸她尿尿的地方約30秒，李男否認將手伸入其內褲撫摸下體，法官採信女童說詞，法官認他犯強制猥褻罪判4年。

檢警調查，李男於2010年起至2019年止，在台南市某國小擔任警衛，平時在學校大門警衛室備勤。2019年2月至同年7月間週末下午，趁警衛室內外無人之際，邀請女童進警衛室看電視，利用她獨自在警衛室時，將手伸進其內褲內撫摸下體，再將手伸入其衣服內，撫摸肚子、胸部，並親吻嘴巴，強制猥褻得逞。3年後，因女童接受性別平等教育課程，課後向老師表示其遭遇，經師長通報，事情才曝光。

李男坦承，趁女童在其備勤的警衛室看電視時，未經同意，即將手伸入她衣服內，撫摸肚子、胸部，並親吻嘴巴。但他矢口否認將手伸進女童內褲內，撫摸下體。他辯稱，在準備程序曾就撫摸女童下體的強制猥褻犯行認罪，當時僅因與女童及家長試行和解，才就此部分認罪，事實上他沒有摸過女童下體。

女童證稱，一年級下學期某周末下午到學校玩，當時校園內沒有其他人，返家時在警衛室看到李男，對方叫她進去警衛室內床上看電視，與對方一起坐在床上看電視。她說，後來對方將手伸到內褲內，摸她尿尿的地方約30秒，她受到驚嚇，即向對方表示不要這樣後，便跑回家。

她表示，因害怕被家人打，所以未告知家人；4年級上課時，導師在課堂上請大家寫有無被傷害的經驗，她因常常想起此事，且想到的時候感覺不舒服，才將此事寫在紙上。

女導師說，她要女童不要害怕，她會處理，後來女童母親向她表示，有詢問女童第一時間為何沒有告知家人，女童表示怕貪玩被罵。

律師認女童供稱，李男將手伸進女童內褲內撫摸下體，僅有女童單一指述而無其他補強證據。

台南地院合議庭認為，李男多次於偵查及審理中自陳，他確實徒手撫摸及親吻方式對女童猥褻，已足認女童所言非虛。院方採認導師及社工證詞，是基於自身見聞、經歷、專業及直接觀察所為的證述。