保母疏忽致2歲女童玩吊帶遭勒到發紫昏迷 判刑6月
台中葉姓保母受託2歲大謝姓女童時未注意，將有吊帶的包包放一旁又急著上廁所，10分鐘後出來驚見女童因玩弄包包遭吊帶勒脖，整個人嘴唇發紫昏迷，到院前一度沒了呼吸心跳，搶救後仍因缺氧性腦傷；法院直言，葉女疏忽令女童重傷令人痛心，依過失致重傷害罪判她6月，可上訴。
檢警調查，葉女領有保母技術士證是合格保母、也有台中市府居家式托育服務登記證書，2022年3月28日受託2歲大謝姓女童時，因疏忽將有吊帶的背包掛在托育空間內，期間她急著上廁所就將謝童及另2名幼兒留在現場。
結果謝童移動到背包旁邊拉扯玩弄，卻遭吊帶勒住脖子，10分鐘後葉女從廁所走出來才驚見謝童嘴唇發紫、脖子遭吊帶纏住並陷入昏迷，當下立刻對她施以CPR、打119求救，但謝童當下失去呼吸心跳，搶救恢復生命跡象，但仍因腦缺氧病變、癲癇，及認知功能與肌肉張力障礙。
謝女在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有家屬證詞、電梯監視器，女童相關驗傷報告可佐。法院勘驗診斷，發現女童出院時仍有缺氧性腦傷、癲癇，可見其因吊帶勒住脖子受嚴重傷害，經治療後仍對身體健康有終身不治或難治，構成重傷。
法院審酌，葉女是專業保母卻因疏忽導致女童被勒住，致生重傷結果令人痛心，對方母親也不願調解，表示要讓葉得到應有懲罰，台中市社會局也以葉女嚴重違反保母注意義務，累及家屬一生勞苦，請求從重量刑，審理後依過失致重傷罪判她6月，得易科罰金。
依衛福部家庭署公告，葉女2022年3月28日對其托兒謝童因照顧疏忽，錯過即時救援保護時間，使謝童遭異物勒頸，致缺氧性腦病變昏迷，違反兒少權法第49條第1項第15款，並依規廢止居家式托育服務登記並自2023年1月5日至2033年1月4日不得擔任兒童及少年福利機構負責人或工作人員。
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