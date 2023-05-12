保母疏忽致2歲女童玩吊帶遭勒到發紫昏迷 判刑6月

台中葉姓保母受託2歲大謝姓女童時未注意，將有吊帶的包包放一旁又急著上廁所，10分鐘後出來驚見女童因玩弄包包遭吊帶勒脖，整個人嘴唇發紫昏迷，到院前一度沒了呼吸心跳，搶救後仍因缺氧性腦傷；法院直言，葉女疏忽令女童重傷令人痛心，依過失致重傷害罪判她6月，可上訴。

檢警調查，葉女領有保母技術士證是合格保母、也有台中市府居家式托育服務登記證書，2022年3月28日受託2歲大謝姓女童時，因疏忽將有吊帶的背包掛在托育空間內，期間她急著上廁所就將謝童及另2名幼兒留在現場。

結果謝童移動到背包旁邊拉扯玩弄，卻遭吊帶勒住脖子，10分鐘後葉女從廁所走出來才驚見謝童嘴唇發紫、脖子遭吊帶纏住並陷入昏迷，當下立刻對她施以CPR、打119求救，但謝童當下失去呼吸心跳，搶救恢復生命跡象，但仍因腦缺氧病變、癲癇，及認知功能與肌肉張力障礙。

謝女在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有家屬證詞、電梯監視器，女童相關驗傷報告可佐。法院勘驗診斷，發現女童出院時仍有缺氧性腦傷、癲癇，可見其因吊帶勒住脖子受嚴重傷害，經治療後仍對身體健康有終身不治或難治，構成重傷。

法院審酌，葉女是專業保母卻因疏忽導致女童被勒住，致生重傷結果令人痛心，對方母親也不願調解，表示要讓葉得到應有懲罰，台中市社會局也以葉女嚴重違反保母注意義務，累及家屬一生勞苦，請求從重量刑，審理後依過失致重傷罪判她6月，得易科罰金。