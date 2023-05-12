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疫情期間刑事局女警官和同事吵架沒戴口罩 遭檢舉記申誡打官司結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

刑事局偵防犯罪指揮中心陳姓女股長於新冠肺炎自主健康管理期間，在辦公室未戴口罩和同事吵架，被檢舉記申誡1次，她認為處分「拿大砲打小鳥」，提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判她敗訴，可上訴。

陳女因配偶確診新冠肺炎，依規定需居家隔離3天、自主防疫4天，她去年4月29日於自主健康管理期間，在辦公室未依衛生福利部公告戴口罩，刑事局查證屬實，記陳女申誡1次。

陳女提告主張，她和素有怨懟的同事有排班糾紛，才被挾怨報復，同事當天先挑釁她，再檢舉未戴口罩一事，刑事局沒有全盤了解檢舉前因後果即處分，不符比例原則。

陳女認為，公務員在辦公室本有飲食喝水需求，不可能全程戴口罩，規定形同虛設，當時並非疫情嚴峻期間，刑事局處分「以大砲打小鳥」，助長基層鬥爭檢舉文化，記申誡過於苛求。

北高行指出，同事陳情稱「陳女持續甩木門，我有出言制止，她就完全沒有戴口罩，疫情期間陳股長就經常性不戴口罩在辦公區走動」，證實陳女當天在辦公室和同事爭執時均未戴口罩。

陳女自承會在辦公室飲水、吃巧克力、趴睡，所以沒有全程戴口罩，且她有接觸性過敏體質，戴口罩太久下巴容易濕疹；北高行認為，陳女說法無法推翻她和同事爭執時未戴口罩的事實，刑事局懲處沒有違誤。

口罩 新冠肺炎

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