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雲林議長涉貪 延押2個月

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

雲林議長沈宗隆。本報資料照片
雲林議長沈宗隆。本報資料照片
雲林縣議長沈宗隆涉向達德能源公司收賄案，今年3月16日被羈押禁見，2個月羈押期限即將屆滿，雲林地檢署對沈宗隆及同案被押的白手套鍾慶郎2人聲請延押，雲林地方法院本月9日開庭審理後，昨天裁定沈、鍾兩人均延押2月。

雲林縣議會將於本月19日將召開第一次定期會，議長沈宗隆延押無法回到議會主持會議，將由副議長蔡咏鍀主持。

達德公司在雲林縣設立風機發電，尋求沈宗隆及縣議員支持，協助達德集團向雲林縣政府取得相關公文，疑涉以工程款夾帶賄款方式，透過下包廠商、白手套，交付逾2600萬元，對議長等人賄賂。

全案原本只有達德公司潘姓前執行長被收押，包括議長沈宗隆、白手套鍾慶郎分別被以200萬元交保，雲林地檢署提抗告，沈、鍾兩人於今年3月16日被變更裁定羈押禁見，2個月期限即將屆滿。

雲林地檢署為鞏固證據力，擴大偵查範圍，加上沈的涉案重大原因尚未消失，認為有延長羈押必要，向雲林地方法院聲請對沈、鍾兩人延長羈押。

雲林地院庭長王子榮指出，法院合議庭裁定，該案檢察官因被告沈宗隆、被告鍾慶郎羈押即將於5月16日到期，於是在到期5日前聲請延長羈押，合議庭法官聽取檢察官、辯護人及被告沈宗隆、鍾慶郎的意見後，斟酌檢察官於羈押期間的調查作為，仍足以顯示在本案中被告沈宗隆、鍾慶郎仍有羈押的原因及必要性，所以裁定延長羈押2個月。

雲林 沈宗隆 檢察官

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