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新店小巴站點卡路中間 車被迫跨越雙黃線挨罰

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

新店總站小巴站點緊貼雙黃線，造成總站周邊大塞車，若違規跨越雙黃線則容易被開罰。記者李成蔭／攝影
新店總站小巴站點緊貼雙黃線，造成總站周邊大塞車，若違規跨越雙黃線則容易被開罰。記者李成蔭／攝影
新北市捷運新店總站的小巴士站位於新店老街前，車格占據整個車道，小巴一停等就導致路段塞車，民眾只好違規跨越雙黃線，但又遭開罰。市府及新店區公所目前共識將雙黃線改為黃虛線，方便民眾超車，也加強取締私人小巴和汽車危停，避免壅塞。

新店捷運總站是往來大新店區重要樞紐，其中小巴站不只有「新巴士」，也有前往山區的社區巴士，但常會在站上停等，民眾若乖乖停等就塞車，影響周邊交通，不停等則得違規跨越雙黃線，常被檢舉開罰，真得很兩難，希望移站。

碧潭老街商圈會長李哲嘉指出，小巴有時候一整排違停，占據整個車道，捷運共構宅居民或行經車輛都得被迫違規跨越雙黃線，平日下班時間很容易塞車。

新北市議員黃心華表示，那站有六路線巴士會停靠，在路幅較窄，並考量對向車道旁有避車彎，因此與區公所及交通局討論調整標線。

交通局交工科長林昭賢回應，公所辦會勘中共同決議公車站周邊調整雙黃實線為黃虛線，讓民眾可以超車經過，就不會卡在路上。

巴士 塞車

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