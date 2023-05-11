辯對方誇他「舌頭很厲害」 殺母未遂出獄又舌吻病友判1年6月

羅姓男子在台大醫院竹東分院住院期間，在公共區域教室內親吻一名女病患，還撫摸對方私密部位長達2、3分鐘，被害人將羅推離，他才罷手。新竹地方法院依強制猥褻罪判羅1年10月徒刑，檢察官和羅都上訴，台灣高等法院對於羅是否以強暴方式猥褻有不同見解，今改判1年6月徒刑。

羅男曾經犯下殺害直系血親尊親屬（母親）未遂罪，被判刑6年，刑後監護3年，本案是在執行監護處分期間所犯。

羅男2020年2月2日在台大竹東分院住院時，與被害人和另2名病友在教室圍坐，等到另2人離開後，即下手猥褻。羅坦承有隔著衣服撫摸對方胸部、下體，但否認強制猥褻，辯稱對方心甘情願，過程中沒有反抗，親吻完後對方還說他「舌頭很厲害」。

「她還留電話給我」，羅聲稱事後幾天回醫院復建，女方很親切地跟他打招呼，甚至留下聯絡方式，他質疑女方事隔1年後才提告，莫名其妙。

被害人訴苦，當時羅突然把口罩拔下來、整個人撲過來舌吻、猥褻，她嚇到沒法馬上把他推開，有病友看到跑去找護理師，羅警告如果她敢告狀要對她不利。被害人說，因護理師說若有肢體接觸，要把兩人的手腳綁起來管束，她才不敢說，這件事讓她壓力很大，直到接觸到社工，社工才建議她提告。

新竹地院認為被害人證述詳細，前後沒有矛盾之處，且回想起此事一度哭泣，而羅在監護處分期間犯案，不知悔改、難以輕縱。

一審判1年10月徒刑，羅和檢察官皆上訴。高院審理後認為羅和女子只是病友關係，未經同意就在公共空間對她猥褻，羅的辯詞不可採。