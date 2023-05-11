新北院首開國民法官準備庭 檢辯庭上激烈攻防多人到庭旁聽

63歲季姓婦人去年11月30日趁丈夫熟睡之際將他殺死，犯後她向警方自首，供稱受不了長期家暴才會殺夫，是新北地方法院第二起適用國民法官法審理的案件。因第一起案件被告聲請不採行國民法官法，地院尚未裁定，本案今天先開準備庭，是新北地院首個公開審理的國民法官庭，檢、院雙方都有許多司法官到庭旁聽。

警方調查，季婦因案發前一晚與丈夫發生衝突，心灰意冷，趁丈夫酒醉熟睡之後，分別持菜刀、木棒及水果刀刺傷丈夫心臟、左肺、肝臟、臉部、頭部等多處，造成丈夫大量出血死亡。

今日準備庭上主要針對檢辯爭點，與犯罪事實相關證據、科刑證據調查做確認，檢方認為季婦所為並不符合刑法59條，辯護人不同意，是本案目前確認的唯一爭點，檢方補充，認為依國民法官法規定，應詳列所有爭點，因此建議庭上將爭點列為兩項，第一項為季婦犯罪是否有特別原因、是否情狀會引起同情、是否最低刑度仍嫌過重，符合上述三點才符合刑法59條˙「反之，若任何一項為否定，不應減刑」；第二項為應對季婦量處何刑。

在犯罪事實的相關證據調查上，辯方聲請傳喚被告三個家屬，檢方則聲請傳喚當時現場處理的員警到場，辯護人則以「檢方已善盡舉證義務」為由，認為沒有必要，合議庭裁定駁回檢方聲請，辯護人聲請則因來不及準備書面資料，待資料補齊後再行裁定。

另外針對科刑證據調查，檢方聲請被害人胞弟出庭作證，認為他曾與被害人、季婦一同工作數年，可說明雙方平時生活狀況，另外亦聲請傳喚案發現場鑑定的員警，認為季婦在犯後對遺體的處理，是衡量其犯後態度的重要證據；辯護人則聲請傳喚社工，合議庭裁定准許檢方聲請，辯護人聲請則因來不及準備書面資料，待資料補齊後再行裁定。