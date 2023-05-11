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西拉雅族正名行政訴訟案 法院判決駁回

中央社／ 台北11日電

萬淑娟等人申請登記為西拉雅族的平地原住民，不服原民會否准，提起行政訴訟。原住民身分法第2條違憲須修法。法院今認定，依現行法，萬等人仍無法取得原住民身分，判決駁回。

西拉雅族為推動正名、爭取原住民身分而提起行政訴訟，副總統賴清德在台南市長任內於民國104年還曾為此北上向台北高等行政法院遞狀、提起行政訴訟。

台北高等行政法院一審認定，此案並不符合原住民身分法第2條第2款「並申請戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所登記為平地原住民有案者」的要件，依法不具有平地原住民身分，判決駁回。

案經上訴，最高行政法院認定，原住民來自血緣關係，是與生俱來，不是國家權利恩賜，也不是靠登記而取得身分，案件調查不周全，廢棄原判決，發回台北高等行政法院。

北高行更一審合議庭法官認為本案有違憲之虞，裁定停審並聲請釋憲。憲法法庭去年10月底認定，原住民身分法第2條第2款與憲法第22條保障原住民身分認同權、憲法增修條文規定保障原住民族文化等意旨有違，應於3年內修法或另定特別法。

北高行更一審續行審理案件後，今天宣判，判決駁回，即萬淑娟等人敗訴，可上訴。

北高行指出，憲法判決主文就修法期限屆滿仍未完成修法的後續救濟，不是直接讓各該原住民族成員可以逕自取得並登記其原住民身分，因此萬淑娟等人，依現行法令無法向原民會申請認定為平地原住民。

合議庭指出，萬淑娟等人固然無法透過這次釋憲的聲請，完成取得原住民身分的目標，但他們從98年申請平地原住民登記之日起，至憲法法庭去年10月底宣判日，這10餘年來的努力，迄今已因憲法判決而初見曙光，縱然法院依憲法判決意旨而判決萬等人敗訴，萬等人為平埔族正名運動的努力，不會因此而被抹滅。

原住民 憲法法庭 西拉雅族

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