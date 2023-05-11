數位身分證預防性訴訟官司雖敗 人權團體：已達階段性任務

人權團體針對政府擬推動的數位身分證政策提出「預防性不作為」訴訟，今天被台北高等行政法院今日以不符要件駁回。提出訴訟的台灣人權促進會與民間司改會聯合聲明指出，雖然無法杜絕台灣未來再次發生強制換發計畫，但在訴訟過程中，已達成數項階段性任務。

人權團體的聲明指出，晶片身分證預防性不作為訴訟自2020年發起，試圖緩解「全面換發」New eID政策下，拒絕強制配發晶片／數位身分證的國民，將在公告舊證失效後，面臨無法投票的窘境。

儘管台北高等行政法院今日以不符「預防性不作為」要件，程序駁回本件訴訟。但法院於新聞稿的判決理由要旨指出：「eID將可產生大量『數位足跡』之數位身分識別功能強加於個人之上，置個人於可被詳細剖繪之境地，根本性地改變現行身分識別制度之樣貌，影響人民資訊自主權及隱私權益甚鉅」，並做出依戶籍法之授權，強制人民換發eID，「顯與法律保留原則有違」之具體結論。

人權團體指出，雖然無法透過本次訴訟，杜絕台灣未來再次發生強制換發計畫，但在訴訟過程中，已達成數項階段性任務。首先是，行政院宣布暫緩政策，並承諾進行立法及相關修法作業。後續在相關倡議下，內政部也將「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」中，修正有關晶片身分證的內容。

台權會與民間司改會指出，每個人可依自身需求選擇，「無晶片身分證」應是數位身分證政策的底線。台灣長期對於在公私部門間，浮濫的個資串聯及蒐集身分資料等行為，也應受到嚴格檢視，並制定相關限制蒐用規範，落實資料最小化原則。資料外洩是看得見的傷害，資料濫蒐濫用則難以察覺。通盤考量不合理的身分證查驗及蒐用情境，而非以全面數位方式取代，才能解決台灣現存的問題。正如浮濫的門禁扣留證件、秀身分證資料享優惠，以數位方式代之，感應即可取得資料或留下紀錄，台灣並無法擺脫個資濫蒐的環境。尊重個人依照自身需求，可選擇持有最小資料的無晶片身分證，數位發展應避免淪落為實名制社會的風險，讓渡自主、讓渡隱私，不是鞏固民主社會該走的路。