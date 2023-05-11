男子高速闖紅燈輾斃騎士 士院判刑6年半

胡姓男子駕車途經北市中正路、承德路口不顧前方為紅燈，仍高速衝撞前車，並輾壓1名騎士致死。士檢依殺人罪起訴胡男。士院今天改依殺人未遂罪判處6年6月有期徒刑。可上訴。

全案起於，胡男去年7月1日晚間自彰化駕車北上，進入台北市區後頻闖紅燈；翌日凌晨4時許，胡男駕車沿士林區中正路由西向東行駛，於承德路口再闖紅燈，以時速120公里衝撞前方由廖姓男子駕駛的車輛。

原本停等紅燈的廖男突遭追撞，車輛被推擠到人行道；胡男衝撞廖男車輛後逆向駛入承德路，將陳姓機車騎士撞倒後輾斃。

胡男到案後坦承闖紅燈，經士林地檢署偵查終結，認為胡男可以預見若高速闖紅燈極可能造成用路人死亡結果，仍基於縱使致其他用路人遭撞死也不違背他本意的殺人不確定故意，依殺人未遂、殺人罪起訴胡男，但考量胡男患有思覺失調症，認為胡男行為時辨識力、控制力已顯著降低，請法院依法減輕其刑。

士林地方法院指出，依照現場跡證顯示，胡男衝撞廖男車輛，廖男車輛近乎直線向前滑行，胡男車輛則往前行駛至交岔路口中間後，又偏往向右前行而逆向駛入承德路，而把陳姓騎士撞倒後輾斃，可知胡男車輛偏往向右行進非慣性作用而是車輛失控，不具有殺人犯意，改論處殺人未遂罪。

士院判決認為，因胡男為未遂犯，依刑法第52條規定減輕其刑，並綜合胡男過去病史及鑑定人意見，認定胡男於行為時因精神障礙致其辨識力及控制力顯著降低，依刑法第19條規定減輕其刑，並遞減其刑。

法官審酌胡男基於殺人不確定故意，危險衝撞廖男車輛，又於衝撞後失控撞擊陳男導致身亡，對廖男造成身心傷害，也讓陳男與親人天人永隔，且犯後否認殺人犯意，至今未賠償被害人，考量胡男患有精神疾病，因此判處6年6月有期徒刑。可上訴。