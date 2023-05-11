妻弟撞見姊夫與其他女子約會 　小三說：夫妻關係早已名存實亡

一對夫妻結婚17年，去年妻子向丈夫借用手機時發現，丈夫與一名女子的聊天紀錄且內容相當親密；隨後，妻子弟弟也撞見姊夫與該女子約會，姊夫還接送女子返家。妻子得知丈夫發展婚外情後，認為婚姻人格權受侵害，提告丈夫及第三者並求償100萬元。台北地方法院認定兩人行為對妻子造成傷害，判兩人要賠償20萬元撫慰金，可上訴。

妻子主張，自己與丈夫結婚逾17年，丈夫出軌，不僅與第三者出遊過夜、親吻、發生性行為，關係超越朋友關係，讓她感到相當痛苦，2人侵害自己婚姻的人格權。她提出丈夫與女子LINE聊天紀錄作為證據，要求賠償100萬元。

根據妻子向法院提出丈夫與另名女子對話內容，有許多親密對話，2人以哥與妹互稱，被控出軌的丈夫曾對女子說「都很想跟你生小孩」和「我們一起去過很多房間」；女子則曾回應：「希望小孩可以在適合的時間出現」、「你兇我就咬你」和「親太久了」等語句，認定2人嚴重破壞妻子婚姻生活之美滿、安全及幸福。

被指控是第三者的女子主張，雖然聊天內容親密且逾越一般男女往來份際，但男子與妻子結婚多年，卻因生活習慣與個性不合等原因，甚少交談。她認為2人的夫妻關係名存實亡，且早已有離婚計畫，妻子求償100萬元金額過高。