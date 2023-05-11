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吊臂砸毀捷運1死10傷 工地負責人50萬元交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中捷運昨遭興富發建設掉落的吊臂砸中軌道撞上釀1死10傷，死者是靜宜大學法律系老師林淑雅，昨包括工地蔡姓負責人、操作吊車李姓司機等8人均赴派出所做筆錄，今函送台中地檢署複訊，檢方認定蔡姓負責人及劉姓吊車業者4人涉嫌重大，分別以20萬元至50萬元交保。

中檢說，檢察官今天同步傳訊被害人傷者，及證人葉姓捷運隨車人員、張姓捷運月台保全人員及被告蔡姓營造公司工地負責人、劉姓吊車業者、呂姓操作吊車人員、許姓現場指揮吊車人員，及其他實施拆除工作之2名張姓、潘姓及蔡工人到案。

檢方今訊後認為，蔡、劉、張、呂及許等 4 人均涉有刑法第276條之過失致人於死罪、第 284條之過失傷害及第183條第2項、第184條3項之公共危險罪嫌重大。

訊後分別諭知被告蔡、劉、呂及許50萬元、30萬元、20萬元及20萬元交保，其餘4人均請回。

工地蔡姓負責人（右）50萬元交保。記者曾健祐／攝影
工地蔡姓負責人（右）50萬元交保。記者曾健祐／攝影

台中捷運 興富發

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