58人打數位身分證集體訴訟輸了 但法院認定「影響資訊隱私權甚鉅」

數位身分識別證政策爭議不斷，尤以資安問題最為外界擔憂，台灣人權促進會等團體3年前召集58位民眾集體提出預防性不作為訴訟，台北高等行政法院今判決58人敗訴，可上訴。

內政部訂定「國民身分證全面換發辦法」，並於2020年4月間公告數位身分證換發計畫，規劃同年10月全面換證。58人認為戶籍法未賦予主管機關強制人民換發數位身分證的權限，若拒絕換發新證，紙本舊證最終會失效，損及法律上權利，且換發計畫公告後沒有救濟管道，提預防性不作為之訴，請求內政部不得依戶籍法、換發辦法公告身分證紙本舊證失效日期。

北高行指出，數位身分證是以數位化方式蒐集、儲存、處理及使用個人資料，人民每次使用會產生大量「數位足跡」，是國家對於個人生活私密領域的侵擾，足以監控個人敏感性資訊，置個人於可被詳細剖繪的境地，影響人民資訊自主權及隱私權等權益甚鉅。

內政部援引的德國數位身分證制度，德國是以專法詳細規定儲存資料、存取限制、資料傳送方式，僅授權細節性、技術性事項，內政部也承認計畫仍有不足，須以專法形式經立法院完成三讀程序。

數位身分證逾越戶籍法規定身分證是達成戶籍管理的身分識別目的，如何確保因數位身分證不濫用、不當洩漏個人資料，侵害資訊隱私權，國家有義務以專法積極規範，建置適當組織與程序性防護機制，符合法律保留原則意旨。

北高行認為，內政部基於推動「智慧政府」及防偽目的，依戶籍法授權即以換發計畫強制人民換發數位身分證，違反法律保留原則；不過，行政院2021年1月21日已決議暫緩數位身分證換證作業，待專法通過後，再依法辦理，目前也沒有提出任何專法草案。