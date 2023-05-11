時速120衝撞等紅燈駕駛、逆向撞死保全 法院這理由變更法條

胡姓男子去年在台北市區不斷闖紅燈，以時速120公里高速衝撞停等紅燈的廖姓駕駛車輛，又逆向撞擊、壓死騎機車的陳姓保全，胡還當場喊叫「要拯救地球！」。檢方依殺人罪嫌起訴，士林地方法院認為，逆向撞死保全部分為過失致死罪，胡男一行為觸犯數罪，從重論殺人未遂罪，判刑6年6月。

陳姓保全死亡，法院今依殺人未遂罪判刑6年6月。公訴意旨認，胡男開車衝撞廖男車輛後因慣性作用，再撞到陳姓保全機車，導致陳當場死亡，依殺人未遂、殺人罪起訴。稍早判決書揭秘，胡男同一危險駕車衝撞廖的車輛之殺人行為，繼而「失控」撞擊陳姓保全導致「過失致死」，一行為觸犯數罪，從重論處殺人未遂罪。

合議庭指出，根據車禍現場跡證，胡男的休旅車衝撞廖的車輛後，廖的車輛依其行向，近乎直線向前滑行，可見是物理慣性作用，但「胡男休旅車往前行後，又偏向往右，則應非慣性作用」，而是「失控所致」。而胡男不爭執過失致死罪，否認殺人罪。

據悉，此法律見解如警察開槍射擊有暴力傾向的犯嫌，開數槍子彈打到犯嫌，其中有流彈波及附近民眾致死，此時，該警察對民眾所犯罪名為過失致死罪。

合議庭針對公訴指殺人罪部分，變更法條為刑責較輕的過失致死罪，認胡男基於殺人不確故意，危險駕駛高速衝撞停等紅燈的廖男車輛，撞擊後再失控逆向衝入承德路4段，撞擊、碾壓陳姓保全，導致陳多重頓創、顱腦損傷當場喪命，具有重大過失，侵害生命法意惡行嚴重。

合議庭考量，胡男為未遂犯，及評估過去病史、鑑定人意見，因精神障礙致辨識能力及控制能力顯著減低，共計減刑2次，依殺人未遂罪判處6年6月徒刑。可上訴。